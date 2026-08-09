Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /NEET UG Counselling 2026: शुरू हुई AIQ Round-1 Choice Filling, जानिए कब तक लॉक करनी होगी चॉइस और किन राज्यों में क्या है लेटेस्ट अपडेट

NEET UG Counselling 2026: शुरू हुई AIQ Round-1 Choice Filling, जानिए कब तक लॉक करनी होगी चॉइस और किन राज्यों में क्या है लेटेस्ट अपडेट

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 राउंड 1 चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है. जानिए MCC AIQ काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की आखिरी तारीख, AIQ और स्टेट कोटा का अंतर, साथ ही केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब मेडिकल काउंसलिंग का लेटेस्ट अपडेट.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 09, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:02 PM IST
NEET UG Counselling 2026: शुरू हुई AIQ Round-1 Choice Filling, जानिए कब तक लॉक करनी होगी चॉइस और किन राज्यों में क्या है लेटेस्ट अपडेट

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आखिर क्यों आत्महत्या करना चाहते थे गोविंदा? सालों बाद हीरो नंबर 1 ने बयां किया दर्द
2
3
4
5