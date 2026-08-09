/NEET UG Counselling 2026: शुरू हुई AIQ Round-1 Choice Filling, जानिए कब तक लॉक करनी होगी चॉइस और किन राज्यों में क्या है लेटेस्ट अपडेट

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG Counselling 2026 के पहले राउंड के तहत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए Choice Filling प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, वे अब MCC के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी पसंद के MBBS, BDS और अन्य मेडिकल कोर्स तथा कॉलेजों का चयन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेजों की सूची तैयार कर उसे समय सीमा के भीतर लॉक करना होगा. सही तरीके से चॉइस भरना सीट आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उम्मीदवारों को पिछले वर्षों के कटऑफ, कॉलेज की रैंकिंग और अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए विकल्प भरने चाहिए.
MCC ने AIQ Round-1 के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग का विकल्प सक्रिय कर दिया है. यदि किसी उम्मीदवार ने गलती से गलत कॉलेज या कोर्स चुन लिया है तो उसके लिए राहत की खबर है. MCC ने निर्धारित समय तक Choice Unlock की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे छात्र अपनी पसंद में संशोधन कर सकते हैं. उम्मीदवार 12 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे तक अपनी चॉइस में बदलाव कर सकते हैं. इसके बाद अंतिम रूप से चॉइस लॉक होने के बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपनी प्राथमिकताएं तय करने की सलाह दी जाती है.
NEET UG के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दो प्रमुख श्रेणियों के तहत होता है. पहली ऑल इंडिया कोटा (AIQ), जिसके तहत सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की 15 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग MCC आयोजित करता है. दूसरी ओर, शेष 85 प्रतिशत State Quota सीटों की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती है. प्रत्येक राज्य अपने अलग नियम, पात्रता और समय-सारिणी के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित करता है. इसलिए छात्रों को AIQ के साथ-साथ अपने राज्य की काउंसलिंग पर भी लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए.
केरल में मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया Commissioner for Entrance Examinations (CEE) के माध्यम से संचालित की जा रही है. KEAM 2026 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से NEET UG 2026 के स्कोर मांगे जा रहे हैं. उम्मीदवार 10 अगस्त दोपहर 12 बजे तक अपने NEET स्कोर की जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं और आवेदन में आवश्यक सुधार भी कर सकते हैं. इसके बाद राज्य में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. जिन छात्रों ने अभी तक अपने विवरण जमा नहीं किए हैं, उन्हें अंतिम तिथि से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.
आंध्र प्रदेश में Dr. NTR University of Health Sciences ने MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.
वहीं तेलंगाना में Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences ने भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय ने पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त शाम 6 बजे तय की गई है. उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है.
कर्नाटक में Karnataka Examinations Authority (KEA) अन्य कई राज्यों की तुलना में आगे चल रहा है. यहां दस्तावेज सत्यापन, विकल्प प्रविष्टि और सीट आवंटन से जुड़ी कई प्रक्रियाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं. इसलिए कर्नाटक के उम्मीदवारों को KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहना चाहिए.
दूसरी ओर पंजाब में Baba Farid University of Health Sciences (BFUHS) ने MBBS और BDS एडमिशन के लिए आवेदन पोर्टल सक्रिय कर दिया है. फिलहाल आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं और जल्द ही राज्य स्तर की चॉइस फिलिंग तथा सीट आवंटन का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए.