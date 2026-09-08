NEET UG Counselling 2026: आज बंद हो जाएगा Round 2 Registration, कल तक Choice Lock करने का मौका, चूक गए तो गई सीट

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे राउंड में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए आज यानी 8 सितंबर 2026 अहम तारीख है. दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी. जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन पूरा करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही कैंडिडेट आगे की प्रक्रिया में अपनी पसंद के कॉलेज और विषय चुन सकते हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें.
दूसरे राउंड के लिए उम्मीदवार 9 सितंबर 2026 तक अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम चुन सकते हैं. उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेज और पाठ्यक्रम को क्रम में रखना होगा.
पसंद भरना काउंसलिंग का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. सीट आवंटन उम्मीदवार की रैंक, उपलब्ध सीटों और उम्मीदवार की ओर से भरी गई प्राथमिकताओं समेत कई कारकों पर निर्भर करता है. इसलिए पसंद भरते समय उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताओं पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए.
पसंद भरने के बाद उम्मीदवारों को अपनी चुनी गई प्राथमिकताओं को लॉक करना होगा. दी गई जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर तक पसंद लॉक करने की सुविधा रहेगी.
पसंद लॉक करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी सभी प्राथमिकताओं की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए. कॉलेज का नाम, पाठ्यक्रम, प्राथमिकता क्रम और अन्य जानकारी सही है या नहीं, यह जरूर देख लें. एक बार पसंद लॉक करने के बाद उसमें बदलाव की सुविधा काउंसलिंग के नियमों के अनुसार सीमित हो सकती है.
अगर उम्मीदवार ने कॉलेज और पाठ्यक्रम की पसंद भर दी है, लेकिन उसे समय पर लॉक नहीं किया, तो परेशानी हो सकती है. काउंसलिंग प्रक्रिया में पसंद लॉक करना महत्वपूर्ण राउंड है और उम्मीदवारों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.
उम्मीदवारों को अंतिम तारीख तक अपनी पसंद लॉक करने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. खास तौर पर वे छात्र जो दूसरे राउंड में सीट मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
दूसरे राउंड की सीट आवंटन का परिणाम 11 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा. सीट आवंटन के दौरान उम्मीदवारों को उनकी रैंक, उपलब्ध सीटों और उनके द्वारा भरी गई पसंद के आधार पर सीट मिल सकती है.
परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने काउंसलिंग परिणाम की जांच करनी होगी. अगर सीट आवंटित होती है, तो आगे की प्रक्रिया के लिए जारी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा.
दूसरे राउंड में सीट आवंटित होने वाले उम्मीदवारों के लिए कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया 12 सितंबर से 18 सितंबर 2026 तक होगी. उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर संबंधित संस्थान में पहुंचकर दाखिले की जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
दाखिले के समय उम्मीदवारों को काउंसलिंग से जुड़े जरूरी दस्तावेज और संबंधित संस्थान की ओर से मांगे गए प्रमाण पत्र तैयार रखने चाहिए. किसी भी जरूरी दस्तावेज की कमी होने पर दाखिले की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे राउंड से जुड़ी मुख्य तारीखें उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. 8 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है. 9 सितंबर तक कॉलेज और पाठ्यक्रम की पसंद भरने और उसे लॉक करने की प्रक्रिया पूरी करनी है. 11 सितंबर को सीट आवंटन का परिणाम जारी होगा. इसके बाद 12 से 18 सितंबर तक चयनित उम्मीदवारों को संबंधित कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
इन तारीखों में सबसे ज्यादा ध्यान रजिस्ट्रेशन और पसंद लॉक करने पर देना जरूरी है. समय सीमा निकल जाने के बाद उम्मीदवार के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है.
काउंसलिंग प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अपनी जानकारी बहुत सावधानी से भरनी चाहिए. रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, नीट से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण सही दर्ज करें. पसंद भरते समय कॉलेज और पाठ्यक्रम की प्राथमिकता सोच-समझकर तय करें.
इसके अलावा उम्मीदवारों को काउंसलिंग से जुड़े आधिकारिक अपडेट लगातार देखते रहना चाहिए. किसी सामाजिक माध्यम की पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर फैसला लेने के बजाय आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर जारी सूचना को प्राथमिकता देना बेहतर है.
जिन उम्मीदवारों ने अभी तक दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए 8 सितंबर आखिरी मौका है. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद 9 सितंबर तक कॉलेज और पाठ्यक्रम की पसंद भरनी और उसे लॉक करना होगा.
इसके बाद 11 सितंबर को सीट आवंटन का परिणाम जारी होगा. सीट मिलने पर उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए 12 से 18 सितंबर के बीच संबंधित कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसलिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग की किसी भी महत्वपूर्ण तारीख को नहीं चूकना चाहिए.