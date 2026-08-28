/NEET UG Counselling 2026: राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से रजिस्ट्रेशन, 11 को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 2 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड में हिस्सा लिया था या अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं, वे तय तारीखों के अनुसार रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस और शेड्यूल को ध्यान से देखें.
NEET UG Counselling 2026 के दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 3 सितंबर 2026 से शुरू होगा. उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इसी दौरान पात्र उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी और आवेदन पूरा करना होगा.
राउंड 2 में शामिल उम्मीदवारों के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया 3 सितंबर से 9 सितंबर 2026 तक चलेगी. उम्मीदवारों को उपलब्ध सीटों और अपनी प्राथमिकता के आधार पर कॉलेज और कोर्स की पसंद दर्ज करनी होगी. चॉइस भरने से पहले राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स जरूर देखना महत्वपूर्ण होगा.
MCC के शेड्यूल के अनुसार सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 9 और 10 सितंबर 2026 को की जाएगी. इसके बाद 11 सितंबर 2026 को NEET UG Round 2 Seat Allotment Result जारी किया जाएगा. सीटों का आवंटन उम्मीदवार की दर्ज प्राथमिकताओं, उपलब्ध सीटों और प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया जाएगा.
जिन उम्मीदवारों को राउंड 2 में सीट आवंटित होगी, उन्हें 12 से 18 सितंबर 2026 के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्ट करके एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग के दौरान जरूरी दस्तावेज और संबंधित प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. किसी भी अंतिम निर्णय से पहले MCC के आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.
उम्मीदवारों के लिए चॉइस लॉकिंग सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है. दर्ज की गई पसंद को निर्धारित समय सीमा के भीतर लॉक करना होगा. अगर उम्मीदवार अपनी चॉइस को तय समय तक लॉक नहीं करता है, तो उपलब्ध नियमों के अनुसार चॉइस स्वतः लॉक हो सकती है. लॉकिंग विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवार अपनी दर्ज प्राथमिकताओं में बदलाव या उन्हें दोबारा व्यवस्थित नहीं कर सकेंगे.
उम्मीदवार सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Round 2 Registration Link पर क्लिक करें. इसके बाद जरूरी जानकारी दर्ज करके आवेदन पूरा करें. फिर अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज करें. चॉइस की समीक्षा करने के बाद उसे सबमिट और निर्धारित समय के भीतर लॉक करें.
राउंड 2 में सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों के संस्थान में जॉइन करने की प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद 19 सितंबर 2026 को संस्थानों द्वारा जॉइन किए गए उम्मीदवारों के डेटा का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग की प्रत्येक तारीख पर नजर रखनी चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
NEET UG Round 2 Counselling में चॉइस भरते समय उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता बेहद सावधानी से तय करनी चाहिए. सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ही विकल्प दर्ज करें और अंतिम सबमिशन से पहले सभी चॉइस को दोबारा जांच लें. रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग की तारीखों में किसी भी बदलाव के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट को प्राथमिकता दें.