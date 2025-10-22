NEET UG Counselling Result 2025: जारी हुई तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट, फटाफट ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड

NEET UG Counselling Result 2025 Out: नीट यूजी 2025 के तीसरे राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को जारी किया गया है. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
NEET UG Counselling Result 2025 Out: अगर आपको भी नीट यूजी 2025 तीसरे राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार है तो बस अब वो समय आ चुका है जब परिणामों को देख सकते हैं. दरअसल, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2025 के थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट को जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर तीसरे राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर सकता है. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार था वो फटाफट रिजल्ट को चेक करने का तरीका जान लीजिए.
एमसीसी की ऑफिशियल वेबासइट mcc.nic.in पर जाकर थर्ड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट को देख सकते हैं. इतना ही नहीं, यहां से ही रिजल्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी प्राप्त कर सकते हैं. बस इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.
NEET UG Counselling Result 2025: डाउनलोड प्रोसेस
रिजल्ट की गलती को शाम तक कर सकेंगे दर्ज
अगर उम्मीदवार को एमसीसी की ओर से जारी किए गए NEET UG 2025 तीसरे राउंड की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में किसी तरह की कोई गलती दिखती है तो उसकी जानकारी दर्ज करने के लिए उम्मीदवार के पास 22 अक्टूबर, बुधवार शाम 6 बजे तक का समय है. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
