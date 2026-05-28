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Hindi Newsशिक्षाNEET UG 2026 Refund Update: छात्रों के लिए बड़ी खबर! अब नीट यूजी रिफंड के लिए इस तारीख तक सब्मिट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स

NEET UG 2026 Refund Update: छात्रों के लिए बड़ी खबर! अब नीट यूजी रिफंड के लिए इस तारीख तक सब्मिट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स

NEET UG 2026 Refund Update: नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एनटीए ने लास्ट डेट 27 मई 2026 तय की थी जिसे बढ़ाकर जून तक पहुंचा दिया गया है, आइए जानते हैं कब तक नीट यूजी रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 28, 2026, 09:52 AM IST
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NTA NEET UG 2026 Refund Update
NTA NEET UG 2026 Refund Update

NEET UG 2026 Refund Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी परीक्षा के रिफंड की लास्ट डेट में बदलाव किया गया है. 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने के बाद एजेंसी की ओर से छात्रों को उनकी फीस वापस देने के लिए कहा गया था और उसके लिए अपनी जानकारी और बैंक डिटेल्स को आखिरी तारीख तक सब्मिट करने के लिए कहा गया था. नीट यूजी 2026 फीस रिफंड पोर्टल को 22 मई से खोल रखा था और उम्मीदवारों को बैंक संबंधित डिटेल्स सब्मिट करने की सुविधा 27 मई को रात 11.50 बजे तक की दी गई थी, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास और दिनों का मौका है और वो बैंक डिटेल्स को सब्मिट कर सकते हैं.

NEET UG Refund Date: कब तक सब्मिट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 27 मई की जगह अब बैंक डिटेल्स सब्मिट करने की आखिरी डेट 22 जून 2026 कर दी है. स्टूडेंट्स 22 जून को रात 11.50 बजे तक नीट यूजी फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा. यहां पर सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बैंक डिटेल्स को सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट में फीस रिफंड के पैसे वापस आ जाएंगे. 

13 लाख उम्मीदवार अपडेट कर चुके हैं डिटेल्स

एनटीए की ओर से एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि नीट यूजी फीस रिफंड के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं. एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि जिन उम्मीदवारों के लिए ने अभी तक फीस रिफंड के लिए अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट नहीं की है, वो अब 22 जून 2026 (रात 11:50 बजे तक) कर कर सकते हैं. अभी तक 13 लाख उम्मीदवारों ने अपनी डिटेल्स को ऑनलाइन सब्मिट कर दिया है. 

कैसे और कहां से करें फीस रिफंड के लिए अप्लाई?

  1. सबसे पहले नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर NEET 2026 रिफंड पोर्टल शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या DOB दर्ज करके लॉगिन करें.

  4. इसके बाद बैंक का नाम, अपना नाम, IFSC कोड जैसी बैंक डिटेल्स सब्मिट करें.

  5. चाहें तो कैंसिल चेक की कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं.

  6. इसके बाद फीस रिफंड का फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर दें

  7. आखिर में कंफर्मेशन पेज को जरूर डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें कि नीट यूजी फीस रिफंड पोर्टल पर एक बार डिटेल्स दर्ज करने के बाद अगर बैंक डिटेल्स को सबमिट कर देंगे तो फिर से उसमें कोई बदलाव या अपडेट करने का मौका नहीं मिल सकेगा. एनटीए की ओर से साफ कहा गया है कि उम्मीदवार ध्यान से और सोच-समझ कर बैंक की डिटेल्स दर्ज करें जिससे किसी तरह की कोई गलती न हो सके.

ये भी पढ़ें- CUET UG Exam 2026: 1.5 लाख छात्रों के लिए सीयूईटी यूजी की नई डेटशीट तैयार, 31 मई से आगे बढ़ी परीक्षा की तारीखें

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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