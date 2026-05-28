NEET UG 2026 Refund Update: छात्रों के लिए बड़ी खबर! अब नीट यूजी रिफंड के लिए इस तारीख तक सब्मिट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स

NEET UG 2026 Refund Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी परीक्षा के रिफंड की लास्ट डेट में बदलाव किया गया है. 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने के बाद एजेंसी की ओर से छात्रों को उनकी फीस वापस देने के लिए कहा गया था और उसके लिए अपनी जानकारी और बैंक डिटेल्स को आखिरी तारीख तक सब्मिट करने के लिए कहा गया था. नीट यूजी 2026 फीस रिफंड पोर्टल को 22 मई से खोल रखा था और उम्मीदवारों को बैंक संबंधित डिटेल्स सब्मिट करने की सुविधा 27 मई को रात 11.50 बजे तक की दी गई थी, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. ऐसे में स्टूडेंट्स के पास और दिनों का मौका है और वो बैंक डिटेल्स को सब्मिट कर सकते हैं.

NEET UG Refund Date: कब तक सब्मिट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 27 मई की जगह अब बैंक डिटेल्स सब्मिट करने की आखिरी डेट 22 जून 2026 कर दी है. स्टूडेंट्स 22 जून को रात 11.50 बजे तक नीट यूजी फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा. यहां पर सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बैंक डिटेल्स को सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट में फीस रिफंड के पैसे वापस आ जाएंगे.

13 लाख उम्मीदवार अपडेट कर चुके हैं डिटेल्स

NEET (UG)-2026 Fee Refund Update Add Zee News as a Preferred Source Important announcement for candidates yet to submit bank details for fee refund! The last date has been extended to 22nd June 2026 (till 11:50 PM) ~13 lakh candidates have already updated their details

If you haven't yet — don't… pic.twitter.com/Poy22425YK — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 27, 2026

एनटीए की ओर से एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि नीट यूजी फीस रिफंड के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं. एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि जिन उम्मीदवारों के लिए ने अभी तक फीस रिफंड के लिए अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट नहीं की है, वो अब 22 जून 2026 (रात 11:50 बजे तक) कर कर सकते हैं. अभी तक 13 लाख उम्मीदवारों ने अपनी डिटेल्स को ऑनलाइन सब्मिट कर दिया है.

कैसे और कहां से करें फीस रिफंड के लिए अप्लाई?

सबसे पहले नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर NEET 2026 रिफंड पोर्टल शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या DOB दर्ज करके लॉगिन करें. इसके बाद बैंक का नाम, अपना नाम, IFSC कोड जैसी बैंक डिटेल्स सब्मिट करें. चाहें तो कैंसिल चेक की कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद फीस रिफंड का फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर दें आखिर में कंफर्मेशन पेज को जरूर डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें कि नीट यूजी फीस रिफंड पोर्टल पर एक बार डिटेल्स दर्ज करने के बाद अगर बैंक डिटेल्स को सबमिट कर देंगे तो फिर से उसमें कोई बदलाव या अपडेट करने का मौका नहीं मिल सकेगा. एनटीए की ओर से साफ कहा गया है कि उम्मीदवार ध्यान से और सोच-समझ कर बैंक की डिटेल्स दर्ज करें जिससे किसी तरह की कोई गलती न हो सके.

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