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NEET UG Paper Leak: नीट पेपर लीक जांच में बड़ा खुलासा, बायोलॉजी-केमिस्ट्री के 125 सवाल परीक्षा से पहले हुए वायरल

NEET UG 2026 Paper Leak New Update: नीट यूजी परीक्षा को लेकर कथित गैस पेपर मामले की जांच तेज हो रही है. राजस्थान SOG को ऐसे डिजिटल और तकनीकी संकेत मिले हैं, जिनसे परीक्षा से पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के करीब 150 सवालों के लीक होने की आशंका जताई जा रही है. जल्द ही एजेंसी अपनी रिपोर्ट NTA को सौंप सकती है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 12, 2026, 07:54 AM IST
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NEET UG 2026 Paper Leak New Update
NEET UG 2026 Paper Leak New Update

NEET UG 2026 Paper Leak New Update: 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर सामने आए गैस पेपर मामले में जांच तेजी से की जा रही है. राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं जो परीक्षा की शुरुआत होने से पहले ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सवालों के लीक होने की जानकारी दे रही है. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार गैस पेपर के तौर पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के करीब 150 सवाल पहले ही लोगों तक पहुंच चुके थे. इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट को एसओजी द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को सौंपा जाएगा. इसके बाद आखिर में NTA की एक्सपर्ट कमेटी की ओर से फैसला लिया जाएगा.

जांच एजेंसी की मानें तो नीट पेपर लीक से संबंधित नेटवर्क में अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है. सूत्रों के अनुसार एसओजी को ऐसे डिजिटल और तकनीकी सबूत मिले हैं जो संकेत दे रही है कि परीक्षा से पहले ही सवाल लीक हो चुके थे.

बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री 35 सवाल

जांच के अनुसार अभी तक ये सामने आ चुका है कि बायोलॉजी से संबंधित 90 प्रश्न और केमिस्ट्री के करीब 35 सवाल परीक्षा से पहले कुछ लोगों तक पहुंच गए थे. एजेंसी की ओर से इन सवालों का मिलान परीक्षा में आए सवालों से किया जा रहा है. एसओजी की ओर से चेक किया जा रहा है कि प्रश्न किस माध्यम से वायरल हुए और इन सबके पीछे किन लोगों का हाथ रहा है.

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राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों के लिंक भी शामिल!

सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि नेटवर्क में सिर्फ राजस्थान ही नहीं है बल्कि अन्य राज्यों के लिंक भी सामने आए हैं. जानकारी के लिए बता दें कि जांच एजेंसियों द्वारा मोबाइल चैट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कॉल डिटेल और प्रिंटिंग चैन की जांच की जा रही है. अब तक औपचारिक तौर पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है जिस वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. एसओजी की ओर से पहले पूरे तकनीकी और डिजिटल सबूत को चेक कियीा जाएगा. ऐसे में एंजेसी के पास कार्रवाई के समय कोई कानूनी कमी होने की संभावना कम हो सकती है. हालांकि, विपक्ष की ओर से लगातार सरकार और एनटीए पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- NEET UG Paper Leak 2026: परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचे 600 नंबर के सवाल! पेपर लीक के दावों पर NTA का क्या कहना?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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