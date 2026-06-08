NEET UG Exam 2026: NTA का 'जीरो ट्रस्ट' फॉर्मूला; 10,000 सवालों के बैंक से बनेगा नीट पेपर

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: नीट पेपर लीक मामले के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जो शायद अभी तक हुआ नहीं है. NEET-UG 2026 पेपर लीक से परीक्षा प्रक्रिया की गंभीर खामियां सामने आने के कुछ सप्ताह बाद के बाद NTA ने बड़े बदलाव के साथ प्रश्न पत्र को तैयार करने का फैसला लिया है. एजेंसी की ओर से नीट यूजी प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया में जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर (Zero Trust Architecture) की ओर बढ़ा जाएगा. इसका मतलब ये है कि सिस्टम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेगा बल्कि प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया NEET या JEE जैसी अन्य परीक्षा से अलग कर दिया जाएगा. ऐसे में विषय विशेषज्ञों को ये नहीं बताया जाएगा कि वो जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं वो NEET, JEE या NTA की किसी अन्य परीक्षा के लिए है.