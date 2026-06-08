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NEET UG Exam 2026: NTA का 'जीरो ट्रस्ट' फॉर्मूला; 10,000 सवालों के बैंक से बनेगा नीट पेपर

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है. नीट यूजी पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद NTA प्रश्न पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को नए तरीके से डिजाइन करने पर काम कर रही है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:51 PM IST
NEET UG Exam 2026: NTA का 'जीरो ट्रस्ट' फॉर्मूला; 10,000 सवालों के बैंक से बनेगा नीट पेपर
Image Credit: NEET Re-Exam 2026 Latest Update

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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