NEET UG Exam 2026: NTA का 'जीरो ट्रस्ट' फॉर्मूला; 10,000 सवालों के बैंक से बनेगा नीट पेपर

NEET Re-Exam 2026 Latest Update: नीट पेपर लीक मामले के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जो शायद अभी तक हुआ नहीं है. NEET-UG 2026 पेपर लीक से परीक्षा प्रक्रिया की गंभीर खामियां सामने आने के कुछ सप्ताह बाद के बाद NTA ने बड़े बदलाव के साथ प्रश्न पत्र को तैयार करने का फैसला लिया है. एजेंसी की ओर से नीट यूजी प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया में जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर (Zero Trust Architecture) की ओर बढ़ा जाएगा. इसका मतलब ये है कि सिस्टम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेगा बल्कि प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया NEET या JEE जैसी अन्य परीक्षा से अलग कर दिया जाएगा. ऐसे में विषय विशेषज्ञों को ये नहीं बताया जाएगा कि वो जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं वो NEET, JEE या NTA की किसी अन्य परीक्षा के लिए है.
सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बिना ये जानकारी दिए कि वो किस परीक्षा के लिए सवाल तैयार कर रहे हैं उन प्रश्नों को केंद्रीय प्रश्न बैंक में शामिल कर दिया जाएगा जिसके बाद उसी बैंक से परीक्षा पत्र तैयार किया जाएगा. ऐसे में उन लोगों की संख्या काफी कम हो जाएगी जिन्हें अंतिम प्रश्न पत्र की जानकारी होगी.
नए सिस्टम के तहत सब्जेक्ट विशेषज्ञों को ये नहीं बताया जाएगा कि वो जो प्रश्न बना रहे हैं वो किस परीक्षा के लिए हैं. उन्हें सिर्फ सामान्य प्रश्न बैंक के लिए सवाल तैयार करने होंगे और फिर उन सभी प्रश्नों को प्रश्न बैंक में शामिल किया जाएगा. अलग-अलग परीक्षाओं के पेपर एक प्रश्न बैंक में रखे जाएंगे. ऐसे में किसी एक व्यक्ति को पूरे सवालों का पता नहीं हो सकेगा.
अधिकारियों का कहना है कि NTA की ओर से सबसे बड़े प्रश्न बैंक बनाने की तैयारी की जा रही है. इस तरह से 10,000 सवालों का बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा. तकनीक की मदद से इस बैंक के जरिए अंतिम प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा. इससे कठिनाई स्तर और विषयों का संतुलन भी सही रखा जा सकेगा.
NTA अनुवाद प्रक्रिया को भी नए तरीके से डिजाइन करने पर विचार किया जा सकता है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार करीब 85 प्रतिशत अनुवाद का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से करने की प्लानिंग है. ऐसे में मानव विशेषज्ञों का काम सिर्फ ये देखने का होगा कि अनुवाद सही है या नहीं. उस दौरान भी विशेषज्ञों को ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि ये प्रश्न पत्र किस परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है. एनटीए का कहना है कि आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई अधिक सुरक्षा के साथ की जाएगी. इसके लिए नए प्रोटोकॉल पर चर्चा चल रही है.
दरअसल, NEET-UG पेपर लीक मामले की जांच के दौरान CBI ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि मामले में कुछ अनुवादक और विषय विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिन पर प्रश्न पत्र के अलग-अलग हिस्सों को लीक करने का आरोप है. पिछले सप्ताह आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तारियों से संकेत मिलता है कि पेपर लीक गोपनीय संचालन प्रक्रिया (CONOPs) के शुरुआती चरण में हुआ था. ये वही अत्यधिक सुरक्षित पेपर-सेटिंग और अनुवाद व्यवस्था है, जिसे 2024 के विवाद के बाद लागू किया गया था.
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नों से संबंधित अनुवादकों की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने इस लंबे समय से चली आ रही धारणा पर फिर से विचार करना शुरू किया है कि भरोसेमंद विशेषज्ञों को पूरे प्रश्न पत्र की जानकारी देना सुरक्षित है.