Neet UG परीक्षा रद्द, क्या करेंगे 22 लाख छात्र और कब होगा फिर से एग्जाम?

NTA NEET UG 2026 Re-Examination Date (Expected): राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया गया है. पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं के बीच ये फैसला लिया गया. परीक्षा से पहले वायरल हुए कथित 'गेस पेपर' को लेकर बड़ा खुलासा हुआ जिसमें जांच एजेंसियों ने पाया कि करीब 125 सवाल वास्तविक NEET परीक्षा से मेल खाते थे. इसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा कि क्या NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होगी? अब NTA ने परीक्षा रद्द करने का फैसला को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया है. करीब 22 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या छात्रों को फिर से आवेदन करना पड़ेगा? नीट यूजी 2026 री-एग्जाम कब आयोजित किया जाएगा? आइए पूरी डिटेल जानते हैं.

नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स का क्या होगा?

एनटीए ने 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया था जिसमें 22 लाख से अधिक (करीब 22,05,035 या 22,09,318) स्टूडेंट शामिल हुए थे. देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इस एग्जाम को आयोजित किया गया था. हालांकि, नीट पेपर लीक मामले के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हें अब फिर से नीट यूजी एग्जाम देना होगा.

In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration… Add Zee News as a Preferred Source — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026

क्या फिर से परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा?

नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा. एनटीए के अनुसार पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवार दोबारा आयोजित परीक्षा के लिए योग्य होंगे. हालांकि, परीक्षा में बैठने के लिए नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड फिर से नई एग्जाम डेट और सेंटर की डिटेल्स के साथ जारी किया जाएगा.

कब होगा फिर से नीट यूजी एग्जाम?

नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 22 लाख स्टूडेंट्स को फिर से परीक्षा देनी होगी. पेपर लीक होने के बाद रद्द हुए एग्जाम की नई डेट एनटीए द्वारा जारी की जाएगी. भारत सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की व्यापक जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी है. जब CBI इस मामले की जांच पूरी तरह से कर लेगी. इसके अलावा सुरक्षा के सभी इंतजाम हो जाने के बाद एनटीए की ओर से नीट यूजी री-एग्जाम की डेट का ऐलान किया जाएगा. सीबीआई जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी कर सकती है. उम्मीद है कि एक-दो महीने के अंदर फिर से नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जा सकती है. फिलहाल, आधिकारिक तौर पर नीट यूजी री-एग्जाम की डेट की जानकारी नहीं दी गई है.

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