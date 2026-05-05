NEET UG परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी! हिंदी वालों को थमा दिया अंग्रेजी का पेपर, छात्रों ने किया विरोध और फिर...

NEET UG Exam Controversy: हाल ही में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया जिसके जरिए भारत में BDS, MBBS, BHMS, BAMS और अन्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए दाखिला हो सकेगा. इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है जो कि एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा है. इस साल 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा को आयोजित किया गया. इसमें शामिल होने के लिए देश भर से 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. 3 घंटे की ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं में होती है. मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए उम्मीदवार नीट यूजी परीक्षा देते हैं. इस बार की परीक्षा में एक बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है. दरअसल, झारखंड के मेदिनीनगर में नीट यूजी परीक्षा के दौरान हिंदी मीडियम के छात्रों को परीक्षा के दौरान अंग्रेजी मीडियम का प्रश्न पत्र पकड़ा दिया गया. ऐसे में एग्जाम सेंटर में बवाल मच गया. स्टूडेंट्स इस गलती के लिए विरोध किया और आखिर में परीक्षा को रोकना पड़ा.

फिर से शुरू हुई परीक्षा

NEET UG परीक्षा के दौरान हुई इतनी बड़ी गड़बड़ी के कारण एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट्स ने विरोध किया जिसके बाद परीक्षा को रोक दिया गया. परीक्षा का समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक का था लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों को इंग्लिश मीडियम का प्रश्न पत्र पकड़ाने की गड़बड़ी कर देने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फिर से सही पेपर के साथ एग्जाम देने की सुविधा प्रदान की. इन सब में इतना देर हो गया कि शाम को फिर से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया.

झारखंड के परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी

दरअसल, 3 मई रविवार को झारखंड के मेदिनीनगर स्थित योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज में नीट यूजी परीक्षा का सेंटर बना हुआ था. यहां पर परीक्षा देने आए छात्रों को जब प्रश्न पत्र दिया गया तो कई छात्रों को समझ आया कि उन्हें गलत भाषा का पेपर दिया जा रहा है. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट परीक्षा फॉर्म में हिंदी मीडियम चुना था उन्हें अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया है. पेपर को देखकर स्टूडेंट्स घबरा गए कि उन्हें अंग्रेजी में पेपर क्यों दिया गया जिसके बाद उन्होंने विरोध किया.

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परीक्षा केंद्र में हंगामा, देर से शुरू हुआ एग्जाम

नीट यूजी का गलत पेपर मिलने पर स्टूडेंट्स ने विरोध किया और सेंटर में हंगामा शुरू हो गया. छात्रों और परीक्षा केंद्र के स्टाफ के बीच बहस हुई जिसके बाद स्थिति बिगड़ती दिखी तो स्थानीय प्रशासन ने अधिकारी पुलिस बल को बुलाया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. इसके बाद NTA से संपर्क किया गया और इन सबकी वजह से समय पर परीक्षा हो नहीं पाई और काफी देर तक छात्रों को इंतजार करना पड़ा. शाम 6 बजे के बाद नीट यूजी परीक्षा की शुरुआत हुई और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में शामिल हुए.

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