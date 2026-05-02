NEET UG का एग्जाम कल, 24 घंटे से पहले चेक कर लें ये डॉक्यूमेंट्स और जान लें जरूरी नियम

NEET UG Exam 2026 Important Documents and Rules: देश भर के लाखों छात्रों के लिए नीट यूजी (NEET UG) सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि मेडिकल करियर की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है. इस साल 3 मई 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 20 मिनट तक आयोजित होगी. परीक्षा शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी है. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वो एडमिट कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें. साथ ही, परीक्षा से जुड़े सभी नियम और निर्देशों को ध्यान से समझ लें. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 26 अप्रैल को नीट यूजी का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया था. ये परीक्षा ऑफलाइन (पेन-और-पेपर आधारित) मोड में आयोजित की जाएगी.

NEET UG Exam 2026: जरूरी डॉक्यूमेंट्स

एडमिट कार्ड (Admit Card)

वैध फोटो आईडी प्रूफ- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि Add Zee News as a Preferred Source

पासपोर्ट साइज फोटो

दिव्यांगजन प्रमाणपत्र (अगर लागू हो)

कैसे डाउनलोड करें नीट यूजी एडमिट कार्ड?

सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'NEET UG 2026 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें. नीट यूजी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर शो हो जाएगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं. नीट यूजी एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

NEET 2026 परीक्षा के मुख्य नियम और गाइडलाइंस

परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग का समय दोपहर 1:30 बजे तक है. इसके बाद पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिल सकेगा. एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लेकर जाना जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा. वैध फोटो आईडी प्रूफ को भी साथ लेकर जाना होगा. ड्रेस कोड का भी खास ध्यान रखें, परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों को हल्का और आरामदायक कपड़ा ही पहनकर जाना होगा. भारी आभूषण, बंद जूते, लंबी बाजू के कपड़े जैसी चीजों पर मनाही है. स्मार्टफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच, बैग, कैलकुलेटर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं ले जा सकते हैं. पानी की बोतल सिर्फ पारदर्शी ही लेकर जा सकते हैं.

कब तक आएगा रिजल्ट?

नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 को होगा. एग्जाम के करीब एक महीने बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा. जून 2026 में नीट यूजी का परिणाम घोषित किया जा सकता है. रिजल्ट के अलावा अन्य अपडेट के लिए स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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