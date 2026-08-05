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NEET UG एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी, CBT से लेकर JEE की तरह 'टू-स्टेज' परीक्षा का प्लान

Paper leak prevention measures: नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और उसके माध्यम से पेपर लीक को रोकने के लिए क्या एग्जाम सिस्टम में बदलाव किए जाने का विचार किया जा रहा है, उसे लेकर जिक्र किया. सीबीटी से लेकर जेईई की तरह टू-स्टेज एग्जाम हो सकता है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 05, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:15 AM IST
NEET UG एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी, CBT से लेकर JEE की तरह 'टू-स्टेज' परीक्षा का प्लान

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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