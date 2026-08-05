NEET UG एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी, CBT से लेकर JEE की तरह 'टू-स्टेज' परीक्षा का प्लान

Paper leak prevention measures: नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और उसके माध्यम से पेपर लीक को रोकने के लिए क्या एग्जाम सिस्टम में बदलाव किए जाने का विचार किया जा रहा है, उसे लेकर जिक्र किया. सीबीटी से लेकर जेईई की तरह टू-स्टेज एग्जाम हो सकता है.
NEET UG Exam Pattern to Prevent Paper Leak: देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर हुए हंगामे के बाद परीक्षा सिस्टम पर छात्रों का भरोसा डगमगाया है. ऐसे में छात्रों का विश्वास वापस जीतने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में केंद्र सरकार ने परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) को बताया कि नीट पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा को इंजीनियरिंग (JEE) की तर्ज पर दो चरणों में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल, मेडिकल में दाखिले के लिए NEET UG की परीक्षा सिर्फ एक चरण में होती है, लेकिन अब इसे JEE की तरह 'टू-स्टेज एग्जाम' में बदलने की योजना है.
नीट एग्जाम सिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कहा कि कई अहम कदम उठाए गए हैं. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2026 में लागू नए कानून के तहत अब पेपर लीक और धांधली जैसे अपराधियों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. नए नियमों के मुताबिक नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सिस्टम में सुधार की जरूरत से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है जिससे प्रश्न पत्र लीक होने से रोका जा सके. सरकार ने कोर्ट को NEET UG परीक्षा के आयोजन से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में बताया. हलफनामे के जरिए कहा कि NEET UG के नए एग्जाम सिस्टम का जिक्र किया गया है.
दो चरणों में परीक्षा- इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए पहले JEE Main और फिर JEE Advanced परीक्षाएं आयोजित की जाती है. ठीक उस तरह से अब मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए NEET परीक्षा को भी दो चरणों में करने की प्लानिंग पर विचार हो रहा है.
पेन-पेपर से CBT मोड- अभी तक नीट परीक्षा OMR शीट के साथ पेन और पेपर मोड पर होती है. इसे अब अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड यानी ऑनलाइन तरीके में किया जाएगा.
कई शिफ्टों में होगी नीट परीक्षा- सीबीटी के साथ-साथ परीक्षा को एक ही समय और एक ही दिन आयोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग-अलग शिफ्टों और दिनों में नीट यूजी परीक्षाएं आयोजित करने का विचार है.
सरकार की ओर से ये अहम कदम सिर्फ पेपर लीक और धांधली पर रोक लगाने के लिए उठाया जा सकता है. JEE Main, CUET, UGC-NET आदि परीक्षाओं की तरह ये भी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी जिससे पेपर लीक पर रोक लग सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि NTA की 8 बड़ी परीक्षाओं में से सिर्फ एक NEET यूजी एग्जाम है जो पेन-कागज पर होता है.