NEET UG एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव की तैयारी, CBT से लेकर JEE की तरह 'टू-स्टेज' परीक्षा का प्लान

NEET UG Exam Pattern to Prevent Paper Leak: देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर हुए हंगामे के बाद परीक्षा सिस्टम पर छात्रों का भरोसा डगमगाया है. ऐसे में छात्रों का विश्वास वापस जीतने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में केंद्र सरकार ने परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) को बताया कि नीट पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा को इंजीनियरिंग (JEE) की तर्ज पर दो चरणों में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है. फिलहाल, मेडिकल में दाखिले के लिए NEET UG की परीक्षा सिर्फ एक चरण में होती है, लेकिन अब इसे JEE की तरह 'टू-स्टेज एग्जाम' में बदलने की योजना है.