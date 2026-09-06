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NEET UG में अच्छे नंबर फिर भी MBBS पर संकट! जानिए फर्स्ट ईयर में फेल होने पर कितने अटेंप्ट और कितने साल की मिलती है मोहलत

NEET UG में अच्छे स्कोर के बावजूद एक MBBS छात्रा की पढ़ाई पर संकट आ गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया कि MBBS फर्स्ट ईयर पास करने के लिए कितने अटेंप्ट मिलते हैं और पूरे कोर्स को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा क्या है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 06, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:35 PM IST
NEET UG में अच्छे नंबर फिर भी MBBS पर संकट! जानिए फर्स्ट ईयर में फेल होने पर कितने अटेंप्ट और कितने साल की मिलती है मोहलत

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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