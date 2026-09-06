/NEET UG में अच्छे नंबर फिर भी MBBS पर संकट! जानिए फर्स्ट ईयर में फेल होने पर कितने अटेंप्ट और कितने साल की मिलती है मोहलत

NEET UG को देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं. अच्छे स्कोर के बाद मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन सिर्फ एडमिशन मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है. MBBS की पढ़ाई के दौरान भी छात्रों को तय नियमों का पालन करना होता है. इसी से जुड़ा एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, जहां NEET UG के जरिए MBBS में दाखिला लेने वाली एक छात्रा को फर्स्ट ईयर पास करने में तय समय और अटेंप्ट से ज्यादा समय लग गया. कोर्ट ने इसी आधार पर अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया.
मामला महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला लेने वाली छात्रा से जुड़ा है. छात्रा को NEET UG में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर अगस्त 2023 में MBBS की सीट मिली थी. पढ़ाई के दौरान उसने एनाटॉमी को छोड़कर अन्य विषयों के इंटरनल असेसमेंट पास कर लिए थे. समस्या एनाटॉमी विषय में आई. छात्रा मुख्य परीक्षा में कई बार शामिल हुई, लेकिन थ्योरी पेपर पास नहीं कर सकी. इसके बाद कॉलेज ने उसे अगली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी.
कॉलेज के फैसले के बाद छात्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. उसका कहना था कि उसने एनाटॉमी की परीक्षा केवल तीन बार दी है. इसलिए उसे इस विषय को पास करने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए. छात्रा ने अपने मामले में यह तर्क रखा कि अलग-अलग विषयों में उसके प्रयासों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए. लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत के सामने मेडिकल एजुकेशन से जुड़े नियमों की अलग तस्वीर सामने आई.
मामले की सुनवाई कर रही बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि MBBS के फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए छात्र को अधिकतम चार अटेंप्ट मिल सकते हैं. अदालत ने कहा कि यह सीमा इस बात से नहीं बदलती कि छात्र ने अलग-अलग प्रयासों में किन विषयों की परीक्षा दी थी. यानी कोई छात्र अगर चार प्रयास पूरे कर चुका है, तो केवल यह आधार नहीं दिया जा सकता कि किसी खास विषय की परीक्षा उसने तीन बार ही दी है.
अदालत ने Graduate Medical Education Regulations, 2023 के Regulation 21 का हवाला देते हुए छात्रा की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट के अनुसार फर्स्ट ईयर पास करने के लिए चार अटेंप्ट की सीमा लागू है. इन चार प्रयासों को विषयवार अलग-अलग तरीके से नहीं गिना जा सकता. इसलिए अगर छात्र अपने चार अटेंप्ट पूरे कर चुका है, तो किसी एक विषय में अतिरिक्त परीक्षा देने का दावा सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उस विषय में उसके तीन ही प्रयास हुए हैं.
इस मामले से मेडिकल छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि आखिर MBBS का फर्स्ट ईयर कितने समय में पूरा करना जरूरी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्र को MBBS फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी करने के लिए चार साल से अधिक समय या चार अटेंप्ट नहीं दिए जा सकते. यानी छात्र को इस शुरुआती चरण को निर्धारित सीमा के भीतर ही पूरा करना होगा. केवल किसी एक विषय में कम परीक्षा देने के आधार पर चार प्रयासों के बाद अतिरिक्त अवसर का दावा नहीं किया जा सकता.
NEET UG में अच्छा स्कोर मिलने से छात्र को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन इसके बाद पढ़ाई के दौरान लागू अकादमिक नियम खत्म नहीं हो जाते. प्रवेश के बाद छात्रों को यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय मेडिकल शिक्षा से जुड़े नियमों के अनुसार परीक्षा पास करनी होती है. इस मामले में भी छात्रा का NEET UG स्कोर अच्छा था और उसे MBBS सीट मिली थी, लेकिन फर्स्ट ईयर की परीक्षा तय सीमा में पास नहीं कर पाने के कारण उसे अतिरिक्त मौका नहीं मिला.
भारत में MBBS की सामान्य पढ़ाई को समझें तो इसमें 4.5 साल की अकादमिक पढ़ाई और इसके बाद एक साल की अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप शामिल होती है. इस तरह MBBS की पूरी प्रक्रिया सामान्य तौर पर करीब 5.5 साल की होती है. हालांकि पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े नियमों के कारण किसी छात्र के लिए इसे पूरा करने में अधिक समय लग सकता है. इसी वजह से मेडिकल छात्रों के लिए कोर्स की अधिकतम समय सीमा समझना जरूरी है.
Graduate Medical Education Regulations (Amendment), 2023 के अनुसार MBBS छात्रों को अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप सहित पूरा कोर्स पूरा करने के लिए अधिकतम 10 साल का समय दिया जाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर छात्र को 10 साल पढ़ाई करनी ही होगी. यह अधिकतम सीमा है. सामान्य स्थिति में MBBS की पढ़ाई और इंटर्नशिप इससे काफी कम समय में पूरी होती है. लेकिन लगातार परीक्षा में असफल होने या अन्य अकादमिक कारणों से देरी होने पर भी छात्र को तय अधिकतम सीमा का ध्यान रखना पड़ता है.
हां, दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है. फर्स्ट ईयर के मामले में संबंधित नियम छात्र को इसे पास करने के लिए चार साल या चार अटेंप्ट की सीमा निर्धारित करते हैं. वहीं पूरे MBBS कोर्स को अनिवार्य इंटर्नशिप सहित पूरा करने के लिए अधिकतम 10 साल की सीमा है. इसलिए कोई छात्र यह मानकर नहीं चल सकता कि पूरे कोर्स के लिए 10 साल मिल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर को भी अपनी सुविधा के अनुसार लंबे समय तक खींचा जा सकता है. हर चरण पर लागू नियमों का पालन करना जरूरी है.
इस मामले में यही छात्रा का मुख्य तर्क था. उसका कहना था कि उसने एनाटॉमी की परीक्षा तीन बार दी है, इसलिए उसे चौथा मौका मिलना चाहिए. लेकिन अदालत ने अटेंप्ट को केवल एक विषय के आधार पर देखने से इनकार किया. कोर्ट ने Regulation 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि फर्स्ट ईयर पास करने की कुल अटेंप्ट सीमा महत्वपूर्ण है. अगर छात्र चार अटेंप्ट पूरे कर चुका है, तो केवल किसी एक विषय में कम प्रयास होने के कारण उसे अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता.
इस मामले से मेडिकल छात्रों के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि केवल मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलना ही पर्याप्त नहीं है. MBBS में हर चरण पर परीक्षा और समय से जुड़े नियमों को समझना जरूरी है. खासकर फर्स्ट ईयर में किसी एक विषय की तैयारी को लंबे समय तक टालना आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है. छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियमों, NMC के लागू नियमों और संबंधित अकादमिक दिशानिर्देशों की जानकारी रखनी चाहिए. नियमों की जानकारी समय रहते होने पर छात्र अपनी पढ़ाई और परीक्षा की बेहतर योजना बना सकते हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने माना कि MBBS फर्स्ट ईयर पास करने के लिए तय चार अटेंप्ट की सीमा पूरी हो चुकी थी. इसलिए एनाटॉमी के लिए एक अतिरिक्त मौका देने का आधार नहीं बनता था. यह फैसला मेडिकल शिक्षा में परीक्षा के प्रयास और समय सीमा से जुड़े नियमों के महत्व को सामने लाता है. हालांकि, छात्रों को किसी विशेष मामले में अपने कॉलेज, संबंधित यूनिवर्सिटी और लागू NMC नियमों के आधार पर स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि नियमों में समय के साथ बदलाव हो सकते हैं.