NEET UG New Scam Exposed: 20 लाख रुपये दो, OMR शीट खाली छोड़ दो... सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की!

NEET UG 2026 Scam Racket: नीट यूजी री-एग्जाम से पहले एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है. पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब उससे पहले ही कुछ कथित दलालों पर OMR शीट में हेरफेर कर छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का दावा करने के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि इसके बदले स्टूडेंट्स से लगभग 20 लाख रुपये तक की मांग की जा रही है. इस मामले की शिकायत गुजरात साइबर सेल तक पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी गई है.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कथित बिचौलियों की ओर से दावा किया गया है कि वो स्टूडेंट्स को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट दिला सकते हैं. इसके लिए उन्होंने ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (OMR) शीट में बदलाव कराने की बात करते है. आरोप है कि बिचौलियों द्वारा छात्रों से उनकी परीक्षा केंद्र की जानकारी मांगी जाती है और उन्हें परीक्षा के दौरान OMR शीट खाली छोड़ने की सलाह दी जाती है.

कैसे काम करने का दावा करते हैं दलाल?

कथित तौर पर दलालों का कहना है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को पैसे देकर प्रभावित किया जा सकता है. इसके बाद परीक्षा खत्म होने के बाद खाली OMR शीट में सही जवाब भर दिए जाते हैं. हालांकि, शक से बचने के लिए ये गिरोह बहुत ज्यादा अंक या टॉप रैंक दिलाने का दावा नहीं करते हैं. उनका कहना है कि वो केवल इतने नंबर दिलाएंगे जिससे छात्र को सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल सके.

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अहमदाबाद के युवक ने किया खुलासा

दरअसल, इस कथित रैकेट का खुलासा अहमदाबाद के रहने वाले शुभम ठाकर ने किया है. शुभम ने दावा किया है कि उन्होंने दलालों के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की है और इसकी शिकायत गुजरात साइबर सेल में दर्ज कराई है. शुभम के अनुसार उन्होंने पूरी बातचीत का ऑडियो और अन्य सबूत जांच एजेंसियों को सौंप दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है.

13 लाख उम्मीदवारों ने अपडेट की बैंक डिटेल्स

जानकारी के लिए बता दें कि NTA ने 27 मई को जारी नोटिस में बताया कि नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए लगभग 13 लाख उम्मीदवार अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट कर चुके हैं. ये प्रक्रिया परीक्षा से जुड़े प्रशासनिक कार्यों का हिस्सा है. 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि इसके लिए एडमिट कार्ड को 14 जून 2026 तक जारी कर दिया जाएगा. हालांकि, इस बार कड़े नियम और सख्ती को अपनाते हुए परीक्षा आयोजित की जाएगी.

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