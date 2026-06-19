NEET Re-Exam Admit Card Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट पेपर लीक मामले के बाद 3 मई को आयोजित की गई परीक्षा को रद्द कर दिया था जिसके बाद फिर से 21 जून रविवार को नीट री-एग्जाम आयोजित किया जा रहा है. आगामी नीट यूजी परीक्षा को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर अभी भी स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन है कि उन्हें नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या नहीं. जबकि, कुछ छात्रों के बीच ये भी कंफ्यूजन है कि उन्हें 14 जून को जारी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद भी क्या फिर से कोई नया एडमिट कार्ड आया है जिसे डाउनलोड करना होगा? इस कंफ्यूजन की वजह छात्रों को एसएमएस के माध्यम से मिल रही अपडेट है.
दरअसल, 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए SMS, ई-मेल और WhatsApp के जरिए रिमाइंडर भेज रही है. ऐसे में छात्रों को लग रहा है कि उन्हें फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जिसे लेकर NTA ने एक नई एडवाइजरी जारी की है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर NTA ने अपने अकाउंट से पोस्ट कर उम्मीदवारों को जानकारी दी कि जिन उम्मीदवारों ने 21 जून की परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड को पहले ही डाउनलोड कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. एक बार डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लेना ही पर्याप्त है.
It is clarified that those who have already downloaded their Admit Cards for the 21st June NEET UG Examination need not do it again. The SMS/Email/WhatsApp messages are primarily for those students who are yet to download their new Admit Cards. The 3rd May Admit Cards won't be…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 19, 2026
एजेंसी के मुताबिक SMS, ई-मेल और WhatsApp के जरिए भेजे जा रहे रिमाइंडर मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए हैं, जिन्होंने अभी तक नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है.
NTA ने स्पष्ट किया है कि 3 मई को आयोजित की गई नीट परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो नीट री-एग्जाम के दौरान मान्य नहीं होगा. दरअसल, कई उम्मीदवारों को उनकी पसंद के शहरों में नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं. ऐसे में सभी उम्मीदवारों को 21 जून की परीक्षा के लिए जारी किए गए नए एडमिट कार्ड का ही यूज करना होगा. एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर, उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर आदि डिटेल्स होती है.
NEET (UG) 2026 — Official WhatsApp Updates
NTA is now sending exam updates & centre information to candidates directly on WhatsApp for the re-examination on Sunday, 21 June 2026.
How to know it's really us:
Only from our verified account: +91 78279 80287
Look for the…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 19, 2026
सबसे पहले NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज NEET UG 2026 Admit Card लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
अपना रिजस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड/जन्मतिथि और दिख रहा Security Pin दर्ज करें.
इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें और फिर स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा.
यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें या चाहें तो उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.