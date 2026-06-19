NEET Re-Exam Admit Card Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट पेपर लीक मामले के बाद 3 मई को आयोजित की गई परीक्षा को रद्द कर दिया था जिसके बाद फिर से 21 जून रविवार को नीट री-एग्जाम आयोजित किया जा रहा है. आगामी नीट यूजी परीक्षा को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर अभी भी स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन है कि उन्हें नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या नहीं. जबकि, कुछ छात्रों के बीच ये भी कंफ्यूजन है कि उन्हें 14 जून को जारी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद भी क्या फिर से कोई नया एडमिट कार्ड आया है जिसे डाउनलोड करना होगा? इस कंफ्यूजन की वजह छात्रों को एसएमएस के माध्यम से मिल रही अपडेट है.