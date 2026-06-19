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NEET UG 2026: क्या एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा? SMS मिलने पर NTA ने दिया जवाब

NEET Re-Exam Admit Card Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 21 जून, रविवार को होने वाली नीट री-एग्जाम को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है. एनटीए ने स्टूडेंट्स को बताया कि परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी SMS, ई-मेल और WhatsApp पर भेजी जाएगी. साथ ही ये स्पष्ट किया कि छात्रों को फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या नहीं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:44 PM IST
NEET UG 2026: क्या एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा? SMS मिलने पर NTA ने दिया जवाब
Image Credit: neet re-exam admit card download via sms

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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