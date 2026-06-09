NEET री-एग्जाम के लिए बड़ा प्लान! एयरफोर्स के साथ केंद्रीय बल भी हो सकते हैं तैनात

NEET UG री-एग्जाम 2026 को पूरी तरह सुरक्षित और पेपर लीक से मुक्त बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. परीक्षा से पहले कई दौर की बैठकों के बाद मंगलवार को NTA मुख्यालय में तैयारियों की समीक्षा की गई. अधिकारियों का कहना है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाई जा रही है ताकि किसी भी तरह की चूक की संभावना न रहे. सरकार का लक्ष्य परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखना और छात्रों का भरोसा मजबूत करना है.
प्रश्नपत्रों के सुरक्षित और तेज परिवहन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. इसके बाद फैसला लिया गया कि भारतीय वायुसेना परीक्षा सामग्री को देशभर में पहुंचाने में मदद करेगी. वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर विभिन्न राज्यों तक प्रश्नपत्र पहुंचाएंगे. NTA अधिकारियों के अनुसार, पहली बार किसी NEET परीक्षा के लिए भारतीय वायुसेना को इस स्तर पर शामिल किया जा रहा है. इससे प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूती मिलेगी.
NEET री-एग्जाम में केंद्रीय बलों की तैनाती भी
अधिकारियों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में प्रश्नपत्रों को देशभर में पहुंचाने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं. लेकिन वायुसेना की मदद से यह प्रक्रिया केवल 4 से 5 दिनों में पूरी की जा सकेगी. री-एग्जाम के लिए उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कम समय में सुरक्षित डिलीवरी से लीक या छेड़छाड़ की आशंका भी कम होगी और परीक्षा की तैयारियां समय पर पूरी हो सकेंगी.
सूत्रों के मुताबिक, राज्य स्तरीय केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचने के बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित ले जाने के लिए CRPF, BSF और CISF जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मदद ली जा सकती है. NTA अधिकारी, राज्य प्रशासन और स्थानीय पुलिस भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. हालांकि केंद्रीय बलों की तैनाती पर अंतिम फैसला केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया जाएगा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने और पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया गया है.
इस बार केवल भौतिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. शिक्षा मंत्री के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और अन्य एजेंसियों के साइबर संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है. ऑनलाइन गतिविधियों और संभावित खतरों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि परीक्षा की गोपनीयता किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी स्थिति पर प्रधानमंत्री स्वयं नजर रख रहे हैं. सरकार पिछली कमियों को सुधारने और परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी एजेंसियों और राज्यों के सहयोग से परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होगी.
यदि केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी मिल जाती है, तो यह पहली बार होगा जब NEET परीक्षा के लिए भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों का इतने बड़े स्तर पर उपयोग किया जाएगा. सरकार का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जाएगा.