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NEET री-एग्जाम के लिए बड़ा प्लान! एयरफोर्स के साथ केंद्रीय बल भी हो सकते हैं तैनात

नीट यूजी री-एग्जाम 2026 को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े इंतजाम किए हैं. प्रश्नपत्रों की ढुलाई में पहली बार भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी, जबकि CRPF, BSF और CISF की तैनाती पर भी विचार हो रहा है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 09, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:45 PM IST
NEET री-एग्जाम के लिए बड़ा प्लान! एयरफोर्स के साथ केंद्रीय बल भी हो सकते हैं तैनात

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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