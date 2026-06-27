/NEET UG Re-Exam 2026 Answer Key पर आपत्ति दर्ज करने का कल आखिरी मौका, एक गलती पड़ सकती है भारी; जानें पूरा प्रोसेस

आज की सबसे बड़ी अपडेट उन लाखों छात्रों के लिए है जिन्होंने NEET UG Re-Exam 2026 दिया है. अगर आपको किसी उत्तर पर संदेह है, तो अब देरी बिल्कुल न करें. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने स्पष्ट किया है कि प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम समय-सीमा 28 जून रात 11:50 बजे तक ही है. इसके बाद किसी भी माध्यम से भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. इसलिए यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय रहते चुनौती दर्ज करें. याद रखें, एक छोटी-सी लापरवाही आपके संभावित अंकों को प्रभावित कर सकती है. नीचे जानिए पूरा प्रोसेस, फीस, जरूरी नियम और आगे क्या होगा.
NEET UG Re-Exam 2026 की प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो 28 जून रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी. इसके बाद उम्मीदवार किसी भी प्रश्न को चुनौती नहीं दे सकेंगे. NTA ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी. ईमेल, डाक, फैक्स या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे. इसलिए जिन उम्मीदवारों को किसी उत्तर पर संदेह है, उन्हें अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द वेबसाइट पर लॉगिन कर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. यदि विशेषज्ञ समिति आपकी आपत्ति सही पाती है, तो उसी प्रश्न की फीस वापस कर दी जाएगी.
उम्मीदवार सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. वहां NEET UG Re-Exam Answer Key Challenge लिंक पर क्लिक करें और अपना एप्लिकेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें. इसके बाद अपने प्रश्नपत्र का Question Paper Series Code भरें और जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है, उनका चयन करें. NTA ने सलाह दी है कि दावे के समर्थन में NCERT, मानक पाठ्यपुस्तकों या अन्य प्रमाणिक शैक्षणिक स्रोतों का PDF अपलोड करें. सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि अंतिम सबमिशन के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसके बाद प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क जमा करें और रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.
NTA के अनुसार सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों का पैनल करेगा. यदि किसी उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो प्रोविजनल आंसर-की में संशोधन किया जाएगा. संशोधित उत्तर केवल आपत्ति दर्ज कराने वाले छात्र पर नहीं, बल्कि सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका प्रश्नपत्र किसी भी सीरीज का रहा हो. ऐसी स्थिति में संबंधित प्रश्न की 200 रुपये फीस भी वापस कर दी जाएगी. NTA अलग-अलग उम्मीदवारों को उनकी आपत्ति का परिणाम नहीं बताएगा. अंतिम निर्णय केवल Final Answer Key जारी होने के साथ सार्वजनिक किया जाएगा. इसी अंतिम आंसर-की के आधार पर OMR शीट का मूल्यांकन होगा और परिणाम तैयार किया जाएगा.
फिलहाल NTA ने NEET UG Re-Exam 2026 के परिणाम की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा के लगभग 40 से 45 दिनों के भीतर परिणाम जारी किए जाते रहे हैं. वर्ष 2025 में परीक्षा के 41 दिन बाद रिजल्ट घोषित हुआ था, जबकि 2024 में री-एग्जाम के परिणाम एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिए गए थे. इस बार भी जुलाई में परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है. NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्कैन की गई OMR शीट उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं क्योंकि उनकी स्कैनिंग प्रक्रिया जारी है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को OMR शीट देखने का अलग अवसर दिया जाएगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम आंसर-की, OMR शीट और रिजल्ट से जुड़े हर अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in देखते रहें.