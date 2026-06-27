/NEET UG Re-Exam 2026 Answer Key पर आपत्ति दर्ज करने का कल आखिरी मौका, एक गलती पड़ सकती है भारी; जानें पूरा प्रोसेस

फिलहाल NTA ने NEET UG Re-Exam 2026 के परिणाम की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा के लगभग 40 से 45 दिनों के भीतर परिणाम जारी किए जाते रहे हैं. वर्ष 2025 में परीक्षा के 41 दिन बाद रिजल्ट घोषित हुआ था, जबकि 2024 में री-एग्जाम के परिणाम एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिए गए थे. इस बार भी जुलाई में परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है. NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्कैन की गई OMR शीट उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं क्योंकि उनकी स्कैनिंग प्रक्रिया जारी है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को OMR शीट देखने का अलग अवसर दिया जाएगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम आंसर-की, OMR शीट और रिजल्ट से जुड़े हर अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in देखते रहें.