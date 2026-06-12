NTA NEET Re-Exam Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये फैसले लिए गए हैं. एजेंसी ने उम्मीदवारों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है. कई बार नीट पेपर लीक होने के कारण एजेंसी इस बार सख्त सिक्योरिटी नियमों को अपना रही है. एनटीए की ओर से एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आगामी नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए कुछ जानकारी साझा की गई है.