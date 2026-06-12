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NEET Re-Exam UG 2026: छात्रों के लिए खुशखबरी, NTA ने बढ़ाया परीक्षा का समय, सिक्योरिटी के होंगे कड़े इंतजाम

NTA NEET Re-Exam Latest Update: 21 जून को नीट यूजी री-एग्जाम को आयोजित किया जाएगा जिसे लेकर एनटीए की ओर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिनमें परीक्षा की अवधि को बढ़ाने से लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम शामिल हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:10 PM IST
NEET Re-Exam UG 2026: छात्रों के लिए खुशखबरी, NTA ने बढ़ाया परीक्षा का समय, सिक्योरिटी के होंगे कड़े इंतजाम
Image Credit: NTA NEET Re-Exam Latest Update

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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