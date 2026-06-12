NTA NEET Re-Exam Latest Update: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये फैसले लिए गए हैं. एजेंसी ने उम्मीदवारों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है. कई बार नीट पेपर लीक होने के कारण एजेंसी इस बार सख्त सिक्योरिटी नियमों को अपना रही है. एनटीए की ओर से एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आगामी नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए कुछ जानकारी साझा की गई है.
NTA के अनुसार परीक्षा की अवधि को बढ़ाया गया है और इस बदलाव का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण छात्रों के प्रश्न हल करने के समय पर कोई असर न पड़े और उन्हें पूरा समय मिल सके. दरअसल, सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से स्टूडेंट्स की ओर से कहा गया था कि उन्हें प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने का समय नहीं मिलता है.
एनटीए ने नोटिफिकेशन को जारी करते हुए जानकारी दी है कि नीट परीक्षा की अवधि में बढ़ोतरी की गई है. इस बार आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की कुल अवधि 195 मिनट होगी. 21 जून, रविवार 2026 को होने वाले नीट री-एग्जाम का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा. इस अवधि के दौरान उपस्थिति पत्रक पर साइन करने और अन्य जरूरी परीक्षा संबंधी औपचारिकताओं का समय भी शामिल रहेगा. एजेंसी के अनुसार इससे उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण उनके समय पर असर नहीं पड़ेगा.
एनटीए ने सिर्फ नीट री-टेस्ट की अवधि में बढ़ोतरी नहीं की है बल्कि, स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें रफ वर्क के लिए भी अधिक जगह देने का फैसला लिया है. स्टूडेंट्स को प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए पहले की तुलना में ज्यादा जगह मिलेगी. ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए कैल्कुलेशन से लेकर अन्य काम के लिए रफ वर्क की जगह को इस्तेमाल करना आसान हो सकेगा.
NTA ने कहा है कि परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा में कड़े इंतजाम किए जाएंगे. परीक्षा केंद्रों पर निगरानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को रोका जा सके.
एनटी के अनुसार ये बदलाव पिछले कुछ सालों में छात्रों से मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर किया गया है. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवारों को बेहतर परीक्षा अनुभव मिले और वो बिना किसी अतिरिक्त दबाव के नीट परीक्षा दे सकें.
जानकारी के लिए बता दें कि 3 मई को आयोजित नीट पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा को रद्द किया गया था जिसके बाद 21 जून 2026 को फिर से नीट पेपर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी निर्देशों और अपडेट्स पर नजर बनाए रखने के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.