नीट यूजी 2026 री-एग्जाम में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है. ऐसे समय में छात्रों को अपनी पढ़ाई और रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन हजारों अभ्यर्थी एनटीए पोर्टल की तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं. कई छात्रों ने शिकायत की है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय वेबसाइट बार-बार क्रैश हो रही है. कुछ को 'अंडर मेंटेनेंस', 'सेशन टाइम आउट' और 'HTTP 500 एरर' जैसे संदेश दिखाई दे रहे हैं.
सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एडमिट कार्ड से ज्यादा मुश्किल उसे डाउनलोड करना बन गया है. परीक्षा पहले ही विवादों और री-एग्जाम के कारण तनावपूर्ण है, ऐसे में तकनीकी परेशानियों ने छात्रों की चिंता और बढ़ा दी है.
पेपर लीक विवाद के बाद सरकार और NTA ने 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों, मॉडरेटर्स और अनुवादकों को परीक्षा पूरी होने तक गुप्त स्थानों पर रखा गया है. इतना ही नहीं, प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से देशभर में पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है. हाल ही में सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर कथित NEET प्रश्नपत्र की तस्वीरें वायरल हुई थीं, हालांकि NTA ने इन्हें फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया. इसके बावजूद प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरत रहा है. साफ है कि परीक्षा सुरक्षा को लेकर इस बार कोई समझौता नहीं किया जा रहा.
एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया के साथ जोड़ी गई बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी छात्रों के लिए नई चिंता का कारण बन गई है. NTA ने परीक्षा शुल्क रिफंड को आसान बनाने के लिए OTP आधारित टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बैंक डिटेल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है. हालांकि कई छात्रों का दावा है कि OTP वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल और कैंसिल चेक अपलोड करने के बाद भी पोर्टल पर यह संदेश दिखाई दे रहा है कि उन्होंने रिफंड के लिए बैंक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है. कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि पहले उनकी बैंक डिटेल दिखाई दे रही थी, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद गायब हो गई. इससे अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं उनका रिफंड प्रभावित न हो जाए. कई छात्रों ने री वैरिफाई विकल्प की मांग भी की है.
इस पूरे विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब परीक्षा सुरक्षा के लिए सैन्य स्तर की व्यवस्था की जा सकती है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुचारू बनाने के लिए वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई जा रही? छात्रों का कहना है कि हर एरर मैसेज, असफल लॉगिन और अधूरी प्रक्रिया उनके तनाव को बढ़ा रही है.
हाल ही में CBSE पोर्टल पर भी तकनीकी और बैंकिंग संबंधी समस्याओं की शिकायतें सामने आई थीं. अब NTA पोर्टल को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि लाखों छात्रों को सेवा देने वाली संस्थाओं को मजबूत तकनीकी ढांचा और बैंकिंग सिस्टम के साथ बेहतर समन्वय विकसित करना होगा. इस साल NTA की सबसे बड़ी चुनौती छात्रों का भरोसा वापस जीतना है और इसके लिए केवल सुरक्षित प्रश्नपत्र ही नहीं, बल्कि बिना रुकावट काम करने वाला डिजिटल सिस्टम भी उतना ही जरूरी है.