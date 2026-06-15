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NEET UG Re-exam 2026: सुरक्षा तो हाई-टेक पर पोर्टल फेल? परीक्षा से 7 दिन पहले छात्रों को क्यों हो रही परेशानी?

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने सुरक्षा के बीच डिजिटल परेशानियां खड़ी हैं. जानिए एडमिट कार्ड डाउनलोड और रिफंड वेरिफिकेशन के पोर्टल ग्लिच का पूरा विवाद क्या है?

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 15, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:04 AM IST
NEET UG Re-exam 2026: सुरक्षा तो हाई-टेक पर पोर्टल फेल? परीक्षा से 7 दिन पहले छात्रों को क्यों हो रही परेशानी?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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