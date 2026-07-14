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NEET UG Re-Exam 2026: जारी हुई OMR शीट की स्कैन कॉपी, 15 जुलाई के बाद आएगा रिजल्ट; NTA ने दी जानकारी

NEET UG Re-Exam 2026 OMR Sheet PDF OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) नीट री-एग्जाम की स्कैन की गई OMR रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है जिसे लेकर उम्मीदवार चाहें तो 15 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. आइए जानते हैं एनटीए का रिजल्ट को लेकर क्या कहना है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:20 AM IST
NEET UG Re-Exam 2026: जारी हुई OMR शीट की स्कैन कॉपी, 15 जुलाई के बाद आएगा रिजल्ट; NTA ने दी जानकारी
Image Credit: NEET UG Re-Exam 2026 OMR Sheet PDF OUT

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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