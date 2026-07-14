NEET UG Re-Exam 2026: जारी हुई OMR शीट की स्कैन कॉपी, 15 जुलाई के बाद आएगा रिजल्ट; NTA ने दी जानकारी

ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट को देखने के दौरान अगर जवाबों का मिलान सही नहीं हो रहा है या कोई अगर कोई चीज मेल नहीं खाती है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. 15 जुलाई 2026 तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है. उम्मीदवार सवाल चुनें और अपने दावे वाले विकल्प पर टिक कर सकते हैं. हर चैलेंज के लिए 200 रुपये का भुगतान करना होगा जिसके लिए नेट बैंकिंग / कार्ड / UPI सुविधाएं उपलब्ध हैं. आपत्ति दर्ज करने के दौरान सबमिट बटन दबाएं और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें. अगर आपका चैलेंज सही पाया जाता है, तो 200 रुपये वापस कर दिए जाएंगे.