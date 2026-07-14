NEET UG Re-Exam 2026: जारी हुई OMR शीट की स्कैन कॉपी, 15 जुलाई के बाद आएगा रिजल्ट; NTA ने दी जानकारी

NEET UG Re-Exam 2026 OMR Sheet PDF OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आधिकारिक तौर पर NEET यूजी 2026 री-एग्जाम की OMR शीट और रिकॉर्ड किए गए रिस्पॉन्स को लाइव कर दिया हैं. इसे लेकर एनटीए अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए जानकारी दी है. NTA ने 21 जून को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अपने रिकॉर्ड किए गए OMR जवाबों को चुनौती देने की सुविधा शुरू की है.
3 मई को आयोजित नीट पेपर लीक मामले के बाद 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक फिर से नीट पेपर आयोजित किया गया था. अब इसके ओएमआर जवाबों को देखने के लिए उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्कैन की गई OMR आंसर शीट की PDF और रिकॉर्ड किए गए जवाबों को जारी कर दिया है. नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in के जरिए इसे चेक कर सकते हैं जिसके लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
NEET (UG) 2026 re-exam - OMR sheets & recorded responses are live
Log in with your Application No. & password → complete OTP verification → open "View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses" → compare your marked answers with what the scanner… pic.twitter.com/0EqRlcGTFm
— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 13, 2026
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
इसके बाद अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें.
OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद 'View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses' ओपन करें.
अपने चुने हुए जवाबों की तुलना स्कैनर द्वारा पढ़े गए जवाबों से कर सकते हैं.
ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट को देखने के दौरान अगर जवाबों का मिलान सही नहीं हो रहा है या कोई अगर कोई चीज मेल नहीं खाती है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. 15 जुलाई 2026 तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है. उम्मीदवार सवाल चुनें और अपने दावे वाले विकल्प पर टिक कर सकते हैं. हर चैलेंज के लिए 200 रुपये का भुगतान करना होगा जिसके लिए नेट बैंकिंग / कार्ड / UPI सुविधाएं उपलब्ध हैं. आपत्ति दर्ज करने के दौरान सबमिट बटन दबाएं और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें. अगर आपका चैलेंज सही पाया जाता है, तो 200 रुपये वापस कर दिए जाएंगे.
एनटीए की ओर से आधिकारिक तौर पर पहले ही जानकारी दी गई है कि 20 जुलाई 2026 तक नीट यूजी 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा. 15 जुलाई तक उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर शीट को लेकर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जिसके बाद 19 जुलाई या 20 जुलाई को नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है.