Add Zee Business As A Preferred Source
App

NEET UG Re-Exam 2026: क्या पेन भूल जाने पर छूट जाएगी परीक्षा? जानिए NTA का नियम

NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान अगर पेन ले जाना भूल गए हैं तो क्या परीक्षा दे सकेंगे या नहीं? इसे लेकर एनटीए का क्या नियम है और क्या-क्या चीजें ले जा सकते हैं और नहीं, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:30 AM IST
NEET UG Re-Exam 2026: क्या पेन भूल जाने पर छूट जाएगी परीक्षा? जानिए NTA का नियम

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
22 जून से रजस्‍वला रहेंगी देवी कामाख्‍या, बंद रहेंगे कपट, प्रसाद में मिलेगा वस्‍त्र
kamakhya Devi Mandir4 min ago
2
furniture store5 min ago
3
Anjana Sukhani5 min ago
4
Elvish Yadav7 min ago
5
WhatsApp New Feature13 min ago