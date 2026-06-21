NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 21 जून, रविवार को भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में किया जा रहा है. देशभर के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. लाखों छात्रों के लिए ये दिन बेहद खास है और वो किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रहे हैं. वहीं, NTA ने भी परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. इसी बीच लाखों उम्मीदवारों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि क्या परीक्षा केंद्र पर पेन उपलब्ध कराया जाएगा या उन्हें अपना पेन साथ लेकर जाना होगा. दरअसल, NTA ने परीक्षा हॉल में कई तरह की स्टेशनरी सामग्री ले जाने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में कई छात्र इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि अगर वो पेन भूल जाएं या अपने साथ न ले जाएं, तो क्या परीक्षा केंद्र पर उन्हें पेन मिलेगा या नहीं.
सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक छात्रा ने एनटीए से ये सवाल किया कि अगर क्या एग्जाम सेंटर में पेन दिया जाएगा जिस पर एजेंसी की ओर से जवाब दिया गया है और सभी स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है. छात्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'आप जवाब देने में तत्पर रहते हैं, लेकिन आपने कल ये नहीं बताया कि सेंटर पर पेन दिया जाएगा या नहीं।' इसके बाद इस पोस्ट पर एनटीए ने जवाब दिया.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों को अपना पेन लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर ही ब्लू या ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन उपलब्ध कराया जाता है. इसकी पुष्टि एनटीए ने एक छात्र को जवाब देते हुए कहा है. एनटीएन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जवाब दिया कि 'पेन दिया जाएगा'
दरअसल, NTA ने अभ्यर्थियों को पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, राइटिंग पैड समेत किसी भी प्रकार की स्टेशनरी सामग्री परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने से मना किया है. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में सिर्फ वही पेन इस्तेमाल करना होता है, जो उन्हें परीक्षा कक्ष में निरीक्षक (Invigilator) द्वारा दिया जाता है. ऐसे में अगर कोई छात्र पेन घर पर भूल भी जाता है, तो उसकी परीक्षा नहीं छूटेगी.
हालांकि, नीट परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों को साथ लेकर जाना जरूरी है. बिना इन डॉक्यूमेंट के साथ एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो परीक्षा केंद्र के लिए निकलने से पहले जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें.