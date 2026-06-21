NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 21 जून, रविवार को भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में किया जा रहा है. देशभर के 5,440 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं. लाखों छात्रों के लिए ये दिन बेहद खास है और वो किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रहे हैं. वहीं, NTA ने भी परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. इसी बीच लाखों उम्मीदवारों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि क्या परीक्षा केंद्र पर पेन उपलब्ध कराया जाएगा या उन्हें अपना पेन साथ लेकर जाना होगा. दरअसल, NTA ने परीक्षा हॉल में कई तरह की स्टेशनरी सामग्री ले जाने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में कई छात्र इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि अगर वो पेन भूल जाएं या अपने साथ न ले जाएं, तो क्या परीक्षा केंद्र पर उन्हें पेन मिलेगा या नहीं.