NEET 2026 Re-Exam Date OUT: 21 जून को परीक्षा, तो कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड? NTA ने क्या बताया

NEET UG 2026 Exam Date: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तिथि की घोषणा भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कर दी है. 21 जून, रविवार 2026 को नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. एक आधिकारिक बयान में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से परीक्षा से संबंधित अपडेट और अन्य जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने के लिए कहा है. एजेंसी की ओर से सलाह दी गई है कि वो एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा अन्य किसी पोर्टल और सोशल मीडिया आदि पर भरोसा न करें.

जारी किया संपर्क नंबर और ईमेल आईडी

NTA ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट @NTA_Exams के माध्यम से नीट यूजी 2026 परीक्षा की तिथि की घोषणा करने के साथ ही अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी और संपर्क नंबर साझा किया है. छात्र एनटीए की ईमेल आईडी- neet-ug@nta.ac.in या mailto:neet-ug@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 / 011-69227700 से भी संपर्क कर सकते हैं. परीक्षा की तिथि जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को अब नीट यूजी रि-एग्जाम के एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा.

NEET (UG) 2026 — Examination Date Announced

The National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has scheduled the re-examination of NEET (UG) 2026 on Sunday, 21 June 2026.

Candidates and parents are requested to rely only on the official channels of NTA.… Add Zee News as a Preferred Source — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026

क्या पुराना एडमिट कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल?

एनटीए ने जब नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था तभी ये जानकारी साझा कर दी थी कि परीक्षा की नई डेट के साथ एडमिट कार्ड भी नया जारी किया जाएगा. हालांकि, एग्जाम सेंटर वो ही पुराना वाला रहेगा. स्टूडेंट्स को 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जिसे एनटीएन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करेगा.

21 जून की नीट यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा?

नीट यूजी रि-एग्जाम डेट का आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा. इस परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. आमतौर पर एनटीए की ओर से परीक्षा तिथि से 5-6 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाता है. 21 जून को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए 15 जून 2026 को नीट यूजी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. इसे डाउनलोड करने के लिए छात्रों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा.

ये भी पढ़ें- NEET UG 2026 Re-Exam FAQs: क्या पुराने एडमिट कार्ड से मिलेगा एंट्री? दोबार नीट परीक्षा से जुड़े सवालों का जवाब