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NEET Re-Exam 2026: एक चूक, परीक्षा केंद्र से बाहर! शर्ट की बाजू, टी-शर्ट-सूट से लेकर बुर्का-पगड़ी तक... किस तरह के पहनावे पर NTA की रोक?

NEET UG 2026 Re-Exam Dress code Guidelines: नीट यूजी री-एग्जाम के दिन कहीं आपकी एक गलती परीक्षा केंद्र से बाहर न कर दे. इसलिए सभी स्टूडेंट्स को लगातार एनटीए भी चेतावनी दे रहा है कि वो परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन पर गौर करें और उसका पालन करें.

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:08 AM IST
NEET Re-Exam 2026: एक चूक, परीक्षा केंद्र से बाहर! शर्ट की बाजू, टी-शर्ट-सूट से लेकर बुर्का-पगड़ी तक... किस तरह के पहनावे पर NTA की रोक?
Image Credit: NEET UG Exam dress code

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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