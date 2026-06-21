NEET UG 2026 Re-Exam Dress code Guidelines: नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान अगर सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी समझते हैं तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं. सभी स्टूडेंट्स के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की ओर से निर्देश दिया जा चुका है कि एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ही जरूरी नहीं है बल्कि ड्रेस कोड का पालन करना भी बेहद अहम है. किसी तरह की बाजू वाली शर्ट या टी-शर्ट या फिर कुर्ता-सूट पहनकर जा सकते हैं? पगड़ी या बुर्का पहनकर जाने वाले छात्रों के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? एनटीए द्वारा ड्रेस से संबंधित सभी गाइडलाइन्स पहले ही जारी कर चुका है. फटाफट से जान लीजिए वरना एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है और परीक्षा केंद्र के बाहर ही रहना पड़ सकता है.