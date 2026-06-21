NEET UG 2026 Re-Exam Dress code Guidelines: नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान अगर सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी समझते हैं तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं. सभी स्टूडेंट्स के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की ओर से निर्देश दिया जा चुका है कि एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ही जरूरी नहीं है बल्कि ड्रेस कोड का पालन करना भी बेहद अहम है. किसी तरह की बाजू वाली शर्ट या टी-शर्ट या फिर कुर्ता-सूट पहनकर जा सकते हैं? पगड़ी या बुर्का पहनकर जाने वाले छात्रों के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? एनटीए द्वारा ड्रेस से संबंधित सभी गाइडलाइन्स पहले ही जारी कर चुका है. फटाफट से जान लीजिए वरना एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है और परीक्षा केंद्र के बाहर ही रहना पड़ सकता है.
दरअसल, नीट पेपर लीक विवाद के बाद NTA ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी है. ड्रेस कोड को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आइए जानते हैं किन-किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के कपड़े पहनकर जा सकते हैं? नीट परीक्षा में कैसी चप्पल या जूते पहनकर जा सकते हैं? किन चीजों को ले जाना मना है? क्या पहना है और क्या नहीं, आइए सब कुछ जानते हैं.
NTA के अनुसार उम्मीदवारों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए. छात्र और छात्राएं दोनों को हाफ स्लीव शर्ट या टी-शर्ट पहनने की सलाह दी गई है. फुल स्लीव शर्ट, भारी जैकेट, कोट, सूट, हुडी या अधिक जेब वाले कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी गई है क्योंकि सुरक्षा जांच के दौरान इन्हें लेकर अतिरिक्त जांच की जा सकती है.
नीट परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो मोटे तले वाले जूते, हाई हील्स और बंद जूते पहनकर न जाएं, परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सकेगा. उम्मीदवारों को साधारण चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहन सकते हैं. इससे सुरक्षा जांच में आसानी होती है और प्रवेश प्रक्रिया में समय भी कम लगता है.
On exam day, please remember to carry your Admit Card, a valid Photo ID and 2 passport size photographs.
Arrive on time, follow the guidelines and focus on giving your best.#NTA #NTAUpdate #NTAExams #NEETUG2026 #ExamGuidelines pic.twitter.com/NqhUJamxSH
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 20, 2026
धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से बुर्का, हिजाब, पगड़ी या विशेष परिधान पहनने वाले नीट छात्रों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. दरअसल, ऐसे उम्मीदवारों की अलग से सुरक्षा जांच की जाती है. NTA ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक परिधान पहनने पर रोक नहीं है, लेकिन सुरक्षा जांच की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा.
NTA के नियमों के अनुसार अंगूठी, कंगन, झुमके, हार, नोज पिन, घड़ी, स्मार्ट वॉच, धूप का चश्मा, बेल्ट, हेयर क्लिप और अन्य धातु की वस्तुओं को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है. ऐसे सामान मिलने पर उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के बाहर सामान छोड़ना पड़ सकता है या एग्जाम सेंटर में अनुमति नहीं दी जा सकती है.
NTA ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वो परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचे जिससे सुरक्षा जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सके. खासतौर पर ऐसे उम्मीदवार जो धार्मिक परिधान पहनावे के साथ एग्जाम सेंटर जाएंगे उन्हें अतिरिक्त समय लेकर केंद्र पहुंचना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो.
All the best to every NEET (UG) 2026 candidate!
This is the day you've prepared for. Stay calm, trust yourself, and give it your best - you've earned this moment.
Important timings
Entry begins: 11:00 AM
Last entry: 1:30 PM (no entry after this)
Carry with you
…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 21, 2026
नीट यूजी री-एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक का है लेकिन खासतौर पर बार-बार एनटीए की ओर से कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स अतिरिक्त समय लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे. धार्मिक चीजें या धार्मिक परिधान पहनने वाले उम्मीदवारों के लिए ये खास निर्देश है.