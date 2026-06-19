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NEET Re-Exam Dress Code Rules: फुल स्लीव कपड़े और जूते पहनकर नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या पहनकर जाएं और क्या नहीं

NEET UG Re-Exam Dress Code Rules: 21 जून, रविवार को नीट यूजी री-एग्जाम है और उससे पहले एनटीए की ओर से ड्रेस कोड नियम जारी कर दिया गया है. फुल स्लीव कपड़ों से लेकर जूत तक पहनकर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं है, आइए जानते हैं क्या पहनकर जा सकते हैं और क्या नहीं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:11 PM IST
NEET Re-Exam Dress Code Rules: फुल स्लीव कपड़े और जूते पहनकर नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या पहनकर जाएं और क्या नहीं
Image Credit: NEET Re-Exam 2026 Dress Code Rules

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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