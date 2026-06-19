NEET UG Re-Exam Dress Code Rules: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 21 जून, रविवार को नीट यूजी एग्जाम 2026 का आयोजन किया जाएगा. देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा वो सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 3 मई को आयोजित हुए नीट यूजी परीक्षा में हिस्सा लिया था या रजिस्ट्रेशन किया था. एनटीए की ओर से 14 जून को री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड को जारी किया जा चुका है और परीक्षा से पहले ड्रेस कोड से संबंधित अपडेट भी आ चुका है. परीक्षा केंद्र में क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं आदि गाइडलाइन्स आ चुकी हैं.
स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि उन्हें फुल स्लीव के कपड़े पहनकर जाने पर एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा. अगर जूते पहनकर गए तब भी सेंटर से लौटना पड़ सकता है, अंदर जाने की एंट्री नहीं दी जाएगी. आइए जानते हैं कि नीट परीक्षा के दौरान क्या पहनकर जाएं और क्या नहीं?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार 21 जून, रविवार को एक शिफ्ट में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी. दोपहर 2 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी और शाम 5.15 बजे तक जारी रहेगी. इस बार स्टूडेंट्स को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है. कुल 195 मिनट की इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड से जुड़े नियम भी जरूर जान लेने चाहिए.
नीट यूजी री-एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को ड्रेस कोर्ड का खास ध्यान देना होगा. एग्जाम सेंटर में आधी बाजू की शर्ट या टीशर्ट पहनकर जाने वाले छात्रों को ही प्रवेश मिल सकेगा. इसके अलावा साधारण पेंट, ट्राउजर पहनकर जा सकते हैं.
नीट यूजी री-एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र फुल स्लीव के कपड़े पहनकर न जाएं. इसके अलावा जीन्स पहनकर नहीं जा सकते हैं. ऐसी कोई पेंट या ट्राउजर नहीं पहन सकते हैं जिसमें चेन हो या बहुत सारी पॉकेट. स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि कपड़े में किसी तरह का मेटल बटन भी नहीं होना चाहिए. इसलिए सलाह है कि साधारण कपड़े पहनकर जाएं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर पब्लिक नोटिस- NTA Dress Code Guidelines Notification में ड्रेस कोर्ड की गाइडलाइन्स जारी की है.
जी हां, नीट परीक्षा में शामिल होने वाली छात्राएं लंबी बाजू वाले कपड़े पहन सकती हैं लेकिन उन्हें ये खास ध्यान देना होगा कि रिपोर्टिंग समय (दोपहर 1.30 बजे) से बहुत पहले पहुंचना होगा क्योंकि ऐसे में चेकिंग प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है. अगर महिलाएं फुल स्लीव के कपड़े पहनकर जा रही हैं तो उनको सुबह 11 से दोपहर 12 बजे से पहले रिपोर्ट करना होगा. जबकि, छात्राएं परीक्षा में शामिल होने के लिए आधी बाजू की टीशर्ट या कुर्ती पहन सकती हैं.
नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को जूते नहीं पहनने हैं, अगर पहनकर गए तो एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी. स्टूडेंट्स साधारण चप्पल या कम हील की सैंडल पहनकर जा सकते हैं. ध्यान रहे कि एग्जाम सेंटर में किसी भी तरह के मैटेलिक की चीज साथ न लेकर जाएं.
NTA की ड्रेस कोड गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई धार्मिक कारणों से गले में धागा या ताबीज या विशेष पोशाक पहनना जरूरी है, तो उम्मीदवारों को पहले से इसकी जानकारी देनी होगी और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना होगा जिससे अतिरिक्त जांच की जा सके. हालांकि, अगर साधारण धार्मिक धागे (जैसे कलावा या काला धागा) हुआ तो कई केंद्रों पर इसे हटाने के लिए कहा जा सकता है. किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि कुछ ऐसा न पहनकर जाएं.
परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स नीट एग्जाम सेंटर पर ज्वेलरी पहनकर न जाए, इसके लिए सख्त मनाही है. अंगूठी, कड़ा, स्मार्टवॉच, चेन, सन ग्लासेस, टोपी, हेयर बैंड, झुमका, नाक की लौंग, ब्रेसलेट आदि पहनकर जाने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी.