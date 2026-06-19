NEET UG Re-Exam Dress Code Rules: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 21 जून, रविवार को नीट यूजी एग्जाम 2026 का आयोजन किया जाएगा. देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा वो सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 3 मई को आयोजित हुए नीट यूजी परीक्षा में हिस्सा लिया था या रजिस्ट्रेशन किया था. एनटीए की ओर से 14 जून को री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड को जारी किया जा चुका है और परीक्षा से पहले ड्रेस कोड से संबंधित अपडेट भी आ चुका है. परीक्षा केंद्र में क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं आदि गाइडलाइन्स आ चुकी हैं.