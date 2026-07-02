/NEET UG Re-Exam Result 2026: छात्रों का इंतजार खत्म! 20 जुलाई तक NTA जारी करेगा नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट

NTA NEET UG Re-Exam Result 2026 Date: 21 जून को आयोजित NEET UG री-एग्जाम 2026 में शामिल लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने संकेत दिया है कि री-एग्जाम का रिजल्ट 20 जुलाई 2026 तक घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा और MBBS समेत अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों का नया शैक्षणिक सत्र भी तय समय पर शुरू किया जा सकेगा. हालांकि, NTA ने अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2 जुलाई (गुरुवार) को समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कि एजेंसी 20 जुलाई तक NEET UG री-एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है. हालांकि, उन्होंने रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख बताने से इनकार किया. अधिकारी के अनुसार, NTA परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर रही है जिससे मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया और नया शैक्षणिक सत्र बिना किसी देरी के शुरू हो सके. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि MBBS के नए एकेडमिक ईयर में किसी तरह की देरी नहीं होगी.
ANI से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि ‘हम फिलहाल कोई निश्चित तारीख साझा नहीं करना चाहते, लेकिन 20 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.’ स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें. 20 जुलाई या उससे पहले किसी भी समय नीट री-एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा सकता है.
NTA के वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी बताया कि आमतौर पर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा परीक्षा की तिथि से करीब 45 दिनों के अंदर जारी की जाती है, लेकिन इस बार एजेंसी की ओर से तय समय से पहले रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा. अधिकारी के अनुसार छात्रों द्वारा दर्ज की गई हर आपत्ति की अलग-अलग जांच की जाती है और उस चुनौती को एक-एक करके स्कैन कर रहे हैं जिससे समर्थन में दिए गए साक्ष्यों की जांच हो सके और सभी पर जवाब दिया जा सके.
जानकारी के लिए बता दें कि 3 मई 2026 को एनटीए ने NEET UG 2026 परीक्षा आयोजित की थी लेकिन नीट पेपर लीक के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया और फिर से 21 जून 2026 को नीट री-एग्जाम आयोजित किया गया. वहीं, अब 20 जुलाई तक नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है.
नीट यूजी री-एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर परिणाम देखने का एक्टिव लिंक शो होगा जिस पर क्लिक करने के बाद स्कोरकार्ड देख सकेंगे. नीचे की ओर नीट यूजी परिणाम देखने और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया गया है.
सबसे पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'NEET UG Re-Exam Result 2026' लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर नीट परिणाम शो हो जाएगा और सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकेंगे.
यहां से रिजल्ट देखने के अलावा स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड कर सकेंगे.