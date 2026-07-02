/NEET UG Re-Exam Result 2026: छात्रों का इंतजार खत्म! 20 जुलाई तक NTA जारी करेगा नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2 जुलाई (गुरुवार) को समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कि एजेंसी 20 जुलाई तक NEET UG री-एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है. हालांकि, उन्होंने रिजल्ट जारी करने की सटीक तारीख बताने से इनकार किया. अधिकारी के अनुसार, NTA परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर रही है जिससे मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया और नया शैक्षणिक सत्र बिना किसी देरी के शुरू हो सके. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि MBBS के नए एकेडमिक ईयर में किसी तरह की देरी नहीं होगी.