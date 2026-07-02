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NEET UG Re-Exam Result 2026: छात्रों का इंतजार खत्म! 20 जुलाई तक NTA जारी करेगा नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट

NTA NEET UG Re-Exam Result 2026 Date: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 20 जुलाई तक 21 जून को आयोजित नीट यूजी 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. रिजल्ट घोषित होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे नए शैक्षणिक सत्र को तय समय पर शुरू करने में मदद मिलेगी.

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:16 PM IST
NEET UG Re-Exam Result 2026: छात्रों का इंतजार खत्म! 20 जुलाई तक NTA जारी करेगा नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट
Image Credit: NEET UG Re-Exam Result 2026 DateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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