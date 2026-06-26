NEET UG Result Expected Date 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG 2026) परीक्षा आयोजित की थी जिसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी को भी जारी किया जा चुका है. इसके साथ ही एजेंसी ने आंसर की पर आपत्ति (चैलेंज) दर्ज करने की सुविधा भी शुरू कर दी है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को अगर किसी प्रश्न के उत्तर से आपत्ति है तो वो 25 से 28 जून के बीच आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसके तहत प्रति प्रश्न के लिए 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. आपके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को अगर एक्सपर्ट पैनल स्वीकार कर लेता है, तो पूरी फीस वापस कर दी जाएगी.