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NEET UG Result Date 2026: इस तारीख तक जारी हो सकता है नीट री-एग्जाम का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

NEET UG Result Expected Date 2026: 21 जून को सफलतापूर्वक नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. सभी छात्र जानना चाहते हैं कि एनटीए की ओर से कब तक नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:31 PM IST
NEET UG Result Date 2026: इस तारीख तक जारी हो सकता है नीट री-एग्जाम का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
Image Credit: NEET UG Re-Exam Result Date 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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