NEET UG Result Expected Date 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG 2026) परीक्षा आयोजित की थी जिसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी को भी जारी किया जा चुका है. इसके साथ ही एजेंसी ने आंसर की पर आपत्ति (चैलेंज) दर्ज करने की सुविधा भी शुरू कर दी है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को अगर किसी प्रश्न के उत्तर से आपत्ति है तो वो 25 से 28 जून के बीच आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसके तहत प्रति प्रश्न के लिए 200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. आपके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को अगर एक्सपर्ट पैनल स्वीकार कर लेता है, तो पूरी फीस वापस कर दी जाएगी.
एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या फिर neet.nta.nic.in पर जाकर उम्मीदवारों द्वारा सभी चार सेटों की प्रोविजनल आंसर की को देखा जा सकता है. आंसर की को जारी करने के बाद उम्मीदवारों का ध्यान अब रिजल्ट की ओर है और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा?
नीट यूजी री-एग्जाम के रिजल्ट से पहले अंतिम आंसर की को जारी किया जाएगा. 25 जून से 28 जून 2026 तक के बीच उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं जिसके कुछ दिनों बाद फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा जिसे देखकर उम्मीदवारों के लिए अंकों का अंदाजा लगाना आसान हो सकेगा. नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट फाइनल आंसर की के बाद जारी होगा.
एनटीए की ओर से आधिकारिक तौर पर नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह के बीच यानी 15 से 20 जुलाई के बीच नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है. एनटीए द्वारा नीट यूजी री-एग्जाम का स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. नीट परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद नीचे बताए गए तरीके को अपनाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर नोटिफिकेशन में 'NEET UG 2026 Re-Exam Result' शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा और वहां डिटेल्स दर्ज करें.
रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
इसके बाद स्क्रीन पर अपना परिणाम देख पाएंगे, सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकेंगे.
नंबरों को देखने के बाद स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे.