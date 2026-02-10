NEET UG 2026: अब एक छोटी सी गलती भी पड़ सकती है भारी! NTA ने बदले रजिस्ट्रेशन नियम, फर्जीवाड़े पर लगेगी पूरी तरह लगाम

Advertisement
NEET UG 2026 Registration: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी NEET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार परीक्षा से पहले छात्रों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी. आज हम आपको बताएंगे NTA ने रजिस्ट्रेशन नियम में क्या बदलाव किए हैं.

 

Feb 10, 2026
मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए  राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी NEET UG परीक्षा बेहद अहम मानी जाती है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं. ऐसे में आवेदन करने से पहले छात्रों को इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके. हालांकि NEET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 मार्च 2026 तक चलेगी. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर किया जा सकता है. 

आधार ईकेवाईसी है अनिवार्य
मेडिकल के फिल्ड में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के बीच NEET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही हलचल तेज हो गई है. हर साल की तरह इस बार भी लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. NTA ने साफ कर दिया है कि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही छात्रों को भारी पड़ सकती है. इस बार सबसे बड़ा बदलाव Aadhaar eKYC को लेकर किया गया है. अब बिना आधार ईकेवाईसी के कोई भी छात्र आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा.  इसका मकसद फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना और परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाना है. छात्रों की योग्यता और आयु सीमा में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है पर इस रजिस्ट्रेशन के नए नियमों का पालन करना हर छात्र के लिए जरूरी होगा.

लाइव फोटो
आधार ईकेवाईसी के साथ ही इस बारआवेदन प्रक्रियाके दौरान छात्रों को अपना लाइव फोटो अपलोड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. आवेदन फॉर्म भरते समय छात्रों को कैमरे के सामने अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी.  NTA के निर्देशों के अनुसार फोटो फ्रेम का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा कवर करना चाहिए. इसके अलावा लाइव फोटो लेते समय टोपी, चश्मा या गॉगल्स पहनने की अनुमति नहीं है. अगर किसी छात्र का वेबकैम काम नहीं कर रहा है तो वो QR कोड स्कैन करके मोबाइल कैमरे की मदद से भी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

neet ug registration

