NEET UG Result 2025 Out: नीट यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट और फाइनल आसंर-की करें चेक

NEET UG Result 2025 Download Link: एनटीए ने शनिवार यानी 14 जून को नीट यूजी परीक्षा 2025 (NEET UG Result 2025 Out) का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट से पहले एनटीए की ओर से फाइनल आंसर-की भी जारी की गई है. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. इस खबर में नीचे डायरेक्ट लिंक भी दी गई है.

NTA ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 14 जून दोपहर 1 बजे NEET UG 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में 4 मई को परीक्षा में बैठे उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर देख सकते हैं. साथ ही एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं. ये जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने एक्स हैंडल से किए लेटेस्ट पोस्ट के जरिए दी है.

NEET (UG) 2025 Results are now LIVE!

All candidates are advised to check their email for their scorecards. You can also download your result using your login credentials at https://t.co/vupfOoDMx9#NEETUG2025 #NEETResult #NTA

— National Testing Agency (NTA_Exams) June 14, 2025