/NEET UG Re-Exam Result 2026: परीक्षा के कितने दिन बाद जारी होगा रिजल्ट? देखिए पिछले 5 सालों का ट्रेंड

NEET UG Re-Exam Result 2026 (Expected Date): देशभर के लाखों छात्र हर साल MBBS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा देते हैं. इस साल 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को नीट पेपर लीक मामले के बाद दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया था. इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट UG री-एग्जाम सफलतापूर्वक कराया. अब परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. हर साल मई में होने वाली परीक्षा इस बार फिर से जून में आयोजित की गई.
अब छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इतनी देरी से हुई री-नीट परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा और कब काउंसलिंग शुरू होगी? पिछले 5 सालों में परीक्षा से कितने दिनों के बाद नीट परिणाम जारी किया गया और इस बार कब तक नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा, आइए जानते हैं.
एनटीए के शेड्यूल के अनुसार नीट यूजी परीक्षा को हर साल मई के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है और फिर जून के बीच तक रिजल्ट की घोषणा की जाती है. हालांकि, इस बार नीट पेपर लीक के बाद शेड्यूल बदल गया 3 मई के बाद फिर से 21 जून को नीट परीक्षा हुई और जिससे लगभग 49 दिनों की देरी हो चुकी है.
|5 सालों का ट्रेंड
|NEET परीक्षा की तिथि
|रिजल्ट घोषित तिथि
|एग्जाम से कितने दिन बाद
|साल 2025
|4 मई 2025
|14 जून 2025
|41 दिन
|साल 2024
|5 मई 2024
|4 जून 2024
|30 दिन
|साल 2023
|7 मई 2023
|13 जून 2023
|37 दिन
|साल 2022
|17 जुलाई 2022
|7 सितंबर 2022 (कोविड के कारण)
|करीब 52 दिन
|साल 2021
|12 सितंबर 2021
|1 नवंबर 2021
|करीब 50 दिन
एनटीए ने 28 जून 2026 तक नीट यूजी री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की. वहीं, अब जल्द फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा. इन सभी प्रक्रिया में 15 दिन आराम से लग सकते हैं. पिछले 5 सालों के ट्रेंड के आधार पर बात करें तो 30 से 50 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी हो सकता है. जबकि, प्रक्रिया पर गौर करें तो 20 जुलाई तक नीट रिजल्ट को जारी करने की बात सामने आई है. पिछले 5 साल के ट्रेंड के अनुसार 21 जून को आयोजित नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में आ सकता है.