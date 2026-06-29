/NEET UG Re-Exam Result 2026: परीक्षा के कितने दिन बाद जारी होगा रिजल्ट? देखिए पिछले 5 सालों का ट्रेंड

एनटीए ने 28 जून 2026 तक नीट यूजी री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की को लेकर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की. वहीं, अब जल्द फाइनल आंसर की को जारी किया जाएगा. इन सभी प्रक्रिया में 15 दिन आराम से लग सकते हैं. पिछले 5 सालों के ट्रेंड के आधार पर बात करें तो 30 से 50 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी हो सकता है. जबकि, प्रक्रिया पर गौर करें तो 20 जुलाई तक नीट रिजल्ट को जारी करने की बात सामने आई है. पिछले 5 साल के ट्रेंड के अनुसार 21 जून को आयोजित नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में आ सकता है.