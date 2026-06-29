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NEET UG Re-Exam Result 2026: परीक्षा के कितने दिन बाद जारी होगा रिजल्ट? देखिए पिछले 5 सालों का ट्रेंड

NEET UG Re-Exam Result 2026 (Expected Date): नीट यूजी री-एग्जाम के बाद से अब सभी छात्रों को परिणाम की घोषणा का इंतजार है. पिछले 5 सालों में कब-कब नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 29, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:38 AM IST
NEET UG Re-Exam Result 2026: परीक्षा के कितने दिन बाद जारी होगा रिजल्ट? देखिए पिछले 5 सालों का ट्रेंड
Image Credit: NEET UG Re-Exam Result 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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