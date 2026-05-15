2016 से शुरू हुई NEET परीक्षा, पहले बिना कॉमन एंट्रेंस के कैसे बनते थे डॉक्टर?

NEET vs Old Medical Entrance System: क्या आप ये जानते हैं कि साल 2016 से पहले भारत में डॉक्टर बनने के लिए NTA NEET जैसी कोई परीक्षा नहीं होती थी? भारत में कैसे नीट से पहले डॉक्टर बना करते थे? कब से नीट परीक्षा शुरू हुई है? पहले किन-किन एग्जाम से मेडिकल कोर्स में एडमिशन होता था?
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NEET Exam Pattern Change: हाल ही में नीट पेपर लीक मामले ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच ये चिंता बढ़ चुकी है कि जिस परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के रूप में पेश किया गया था, वही अब पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं के आरोपों में घिरे दिखाई दे रही है. पिछले कुछ वर्षों से नीट पेपर लीक का मामला देखने को मिल रहा है. 3 मई को आयोजित की गई नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है. अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके.
लगातार पेपर लीक का मामला सामने आने से एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब 2016 से पहले नीट परीक्षा आयोजित नहीं होती था, बिना एग्जाम के मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलता था? 2016 से पहले भारत में बिना NEET के कैसे डॉक्टर बना करते थे?
आधिकारिक तौर पर 5 मई 2013 को नीट की शुरुआत हुई थी. भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा पहली बार नीट को 2013 में आयोजित किया गया था लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. दरअसल, राज्यों की असहमति की वजह से नीट को कुछ सालों के लिए स्थगित किया गया था. इसके बाद 2016 से नीट की शुरुआत हुई और सही मायने में सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन 2016 से किया गया.
2016 से पहले डॉक्टर बनने के लिए नीट जैसा कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था. स्टूडेंट्स का चयन कक्षा 12वीं रिजल्ट में प्राप्त अंकों के आधार होता था. अंकों के आधार पर स्टूडेंट्स को यूजी मेडिकल के विभिन्न कोर्स- MBBS, BDS आदि के एडमिशन के लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सीबीएसई द्वारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (AIPMT) का आयोजन किया जाता था. इस एग्जाम के तहत देश भर के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 प्रतिशत सीटें स्कोर के आधार पर रिजर्व होती थी.
AIPMT के अलावा राज्य स्तर पर भी प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) का आयोजन किया जाता था. अलग-अलग राज्यों में विभिन्न मेडिकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता था. जैसे-राजस्थान में RPMT, मध्य प्रदेश में MP-PMT, उत्तर प्रदेश में CPMT परीक्षा आयोजित की जाती थी. इन परीक्षाओं के जरिए राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 85 प्रतिशत सीटें भरी जाती थीं. देश में अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होती थी जिसके जरिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता था. कुछ मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे. जैसे- AIIMS, AFMC, JIMPER आदि. सरकारी के अलावा प्राइवेट कॉलेज भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के जरिए स्टूडेंट्स का दाखिला करते थे.
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