हिंदी, संस्कृत ने मारी बाजी! अब भारत में अंग्रेजी का बोलबाला घटा? नए शिक्षा सिस्टम में क्या है NEP 2020 का नियम?

NEP 2020 Language Policy​: क्या सच में भारत में अंग्रेजी का बोलबाला खत्म होने वाला है? अब क्या हिंदी और संस्कृत शिक्षा क्षेत्र की नई धुरी बन रही हैं? नई शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के 3 भाषाओं के नियम के बाद से ऐसे सवाल एक बहस का हिस्सा बन रहे हैं. एजुकेशन सिस्टम में क्या अंग्रेजी को तीसरी भाषा के रूप में रखा गया है? सीबीएसई ने भी कक्षा 6वीं से इस साल के अकादमिक सत्र (2026-27) में NEP 2020 के तहत 3 भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है. अब सवाल इस बात से उठ रहा है क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार दो भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा की पढ़ाई करनी जरूरी कर दी गई है. अभी तक हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट ज्यादातर स्कूल में अनिवार्य रूप से थे लेकिन संस्कृत भाषा या अन्य किसी देश की भाषाओं में छात्रों का ऑप्शन दिया जाता था.

दो भारतीय भाषा कौन सी होंगी?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत CBSE ने भी 3 भाषाएं अनिवार्य कर दी है और ऐसे में दो भारतीय भाषा होनी जरूरी है. अब सवाल ये है कि भारतीय भाषा के तौर पर स्टूडेंट्स को कौन सी भाषाएं चुननी होगी या वो चुन सकते हैं? तो बता दें कि NEP 2020 के अनुसार दो भारतीय भाषाएं फिक्स्ड नहीं की गई है. सरकार द्वारा ये तय नहीं किया जाएगा कि कौन सी दो भाषाएं होंगे. इसका चयन राज्य, स्कूल और स्टूडेंट्स द्वारा मिलकर किया जा सकता है.

दरअसल, भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अपने-अपने राज्य की भी अपनी भाषाएं. उदाहरण के लिए पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली और पढ़ी जाती है इसलिए भारतीय भाषा के रूप में स्थानीय भाषाएं भी शामिल की जा सकती है.

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क्या अब भारत में अंग्रेजी का बोलबाला घटा?

नई शिक्षा व्यवस्था के रूप में भारतीय भाषाओं को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अंग्रेजी को हटाया नहीं है. दो भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है लेकिन तीसरे स्थान पर अंग्रेजी है. अभी भी ये एक महत्वपूर्ण भाषा बनी रहेगी. खासतौर पर हायर एजुकेशन या ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी का महत्व बना रहेगा. मगर ये भी है कि भारत में भारतीय भाषाएं- हिंदी, संस्कृत, तमिल आदि को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा. सीधे और सरल भाषा में कहें को सिर्फ इंग्लिश वाला सिस्टम खत्म हो सकता है और बहुभाषी सिस्टम पर अधिक जोर दिया जाएगा.

ध्यान रखें ये जरूरी बात

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन 3 भाषाओं में से कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होना जरूरी है जिसमें तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है. कोई स्कूल, राज्य या सरकार किसी पर कोई भाषा जबरदस्ती नहीं थोप सकता है. स्टूडेंट्स अपने स्कूल में उपलब्ध भाषाओं में से चयन कर सकते हैं. हिंदी, संस्कृत के अलावा स्थानीय भाषा को भारतीय भाषा के रूप में जोड़ा गया है.

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