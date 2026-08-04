/NEP 2020: स्कूल छोड़ना अब होगा मुश्किल! सरकार हर छात्र पर रखेगी डिजिटल नजर, जानिए VSK और APAAR ID का पूरा प्लान

APAAR ID to improve student retention: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों को लागू करते हुए केंद्र सरकार देशभर में स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों (ड्रॉपआउट) की संख्या कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. सरकार का फोकस केवल नए स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्तर तक मजबूत बनाने, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल उपलब्ध कराने पर भी है. इन पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़ा रहे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके.
सरकार विशेष रूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) को कक्षा 12 तक विस्तारित और उन्नत कर रही है. इसके अलावा, पीएम-जनमन (PM-JANMAN) और DAJGUA जैसी योजनाओं के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और छात्रावास स्थापित किए जा रहे हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य दूरदराज, जनजातीय और वंचित समुदायों के बच्चों को सुरक्षित आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि आर्थिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो.
शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पात्र छात्रों को परिवहन भत्ता, परिवहन और एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध करा रही है. इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में विशेष नामांकन अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को दोबारा शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जा सके. प्रवासी परिवारों और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास और आवासीय शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं. इसके अलावा मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, मुफ्त यूनिफॉर्म, व्यावसायिक शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित सुविधाएं भी स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही हैं.
सरकार की पीएम पोषण योजना के तहत बालवाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, स्कूल में नियमित उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों की सीखने की क्षमता और स्कूल में निरंतरता दोनों बेहतर होती हैं.
केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (Vidya Samiksha Kendra - VSK) स्थापित किए हैं. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल शिक्षा की रियल-टाइम निगरानी करने में मदद करता है. इसके माध्यम से उन छात्रों की पहचान की जा सकती है जो स्कूल छोड़ने के जोखिम में हैं या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित हुए हैं. साथ ही यह छात्रों के सीखने के परिणामों का विश्लेषण करता है, विभिन्न सरकारी हस्तक्षेपों की निगरानी करता है और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने में भी सहायता करता है. इससे शिक्षा विभाग समय रहते कमियों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकता है.
'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने APAAR ID लागू की है. यह आधार से जुड़ी 12 अंकों की आजीवन छात्र पहचान संख्या है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की एकीकृत शैक्षणिक पहचान तैयार करना है. APAAR ID के जरिए छात्र की पूरी शैक्षणिक यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे स्कूल बदलने पर भी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी. इससे छात्रों का रिकॉर्ड प्रबंधन आसान होगा और शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं डिजिटल बनेगी.
केंद्र सरकार का मानना है कि मजबूत स्कूल अवसंरचना, आवासीय शिक्षा, छात्र सहायता योजनाएं, पोषण कार्यक्रम और डिजिटल निगरानी प्रणाली जैसे संयुक्त प्रयास देश में स्कूल नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. NEP 2020 के अनुरूप VSK और APAAR ID जैसी तकनीकी पहलें शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही हैं. यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रहता है, तो देश में गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी मदद मिल सकती है.