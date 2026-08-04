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NEP 2020: स्कूल छोड़ना अब होगा मुश्किल! सरकार हर छात्र पर रखेगी डिजिटल नजर, जानिए VSK और APAAR ID का पूरा प्लान

APAAR ID to improve student retention: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत केंद्र सरकार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है. जानिए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), अपार आईडी, पीएम पोषण, केजीबीवी और अन्य योजनाएं कैसे छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बना रही हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 04, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:46 PM IST
NEP 2020: स्कूल छोड़ना अब होगा मुश्किल! सरकार हर छात्र पर रखेगी डिजिटल नजर, जानिए VSK और APAAR ID का पूरा प्लान

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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