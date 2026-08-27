/हिमालयी झीलों का बढ़ता खतरा, 47 झीलों से नेपाल की नदी घाटियों पर मंडरा रहा GLOF का संकट

नेपाल में ग्लेशियल झीलों के बढ़ते खतरे ने आपदा प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD और नेपाल सरकार के वैज्ञानिक आकलनों में 47 ग्लेशियल झीलों को संभावित रूप से खतरनाक ग्लेशियल झीलों के रूप में चिन्हित किया गया है. इन झीलों से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF आने का खतरा है. ऐसी घटना में अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बह सकता है और नदी घाटियों में विनाशकारी बाढ़ ला सकता है.
चिन्हित 47 झीलों में 21 नेपाल में स्थित हैं, जबकि 25 झीलें तिब्बत में हैं और सीमा पार की श्रेणी में आती हैं. इन झीलों की भौगोलिक स्थिति चिंता बढ़ाती है, क्योंकि कई झीलें ऐसी नदियों के ऊपरी हिस्सों में हैं जो दक्षिण की ओर बहते हुए नेपाल में प्रवेश करती हैं. इसलिए किसी झील के टूटने की स्थिति में उसका असर सीमावर्ती क्षेत्रों से काफी दूर तक नदी के निचले हिस्सों में महसूस किया जा सकता है.
आपदा प्रबंधन अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने तेजी से फैल रही कुछ मोरेन-डैम्ड झीलों को विशेष चिंता वाली श्रेणी में रखा है. मोरेन ग्लेशियर से जमा पत्थरों, मिट्टी और मलबे से बना प्राकृतिक बांध होता है. ऐसे बांध कमजोर होने पर झील का पानी अचानक बाहर निकल सकता है. लोअर बरुण यानी टैलोपोखरी, थुलागी यानी डोना, लुमडिंग त्सो, होंगु-2/चामलांग साउथ, त्सो रोल्पा और इमजा त्सो को प्रमुख संवेदनशील झीलों में गिना गया है.
ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड सामान्य बाढ़ से अलग और बेहद तेज हो सकती है. झील से अचानक निकलने वाला पानी नदी के प्राकृतिक प्रवाह को कई गुना बढ़ा सकता है. इससे निचले इलाकों में रहने वाली आबादी, सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रभावित हो सकते हैं. पहाड़ी इलाकों में नदी घाटियां संकरी होने के कारण अचानक आने वाली बाढ़ का प्रभाव और गंभीर हो सकता है.
पूर्वी और मध्य नेपाल में कोशी और बागमती नदी बेसिन से जुड़े क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील बताए गए हैं. उपलब्ध आकलनों के अनुसार कुल क्षेत्रीय जोखिम का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रित है. सोलुखुम्बु में दूध कोसी और इमजा बेसिन, संखुवासभा में बरुण और अरुण नदी घाटियां तथा दोलखा में तामा कोशी नदी कॉरिडोर संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हैं.
सिंधुपालचोक जिला भोटे कोसी और सुन कोसी नदी घाटियों के किनारे स्थित है और सीमा पार स्थित झीलों से आने वाली संभावित बाढ़ के जोखिम का सामना कर सकता है. इसके अलावा रामेछाप, काव्रेपलानचोक और रसुवा की नदी किनारे बसी बस्तियां भी संवेदनशील मानी जाती हैं. खासकर त्रिशूली नदी बेसिन के आसपास के क्षेत्रों पर ऐसी घटनाओं का असर पड़ सकता है.
पश्चिमी और सुदूर-पश्चिमी नेपाल में भी जोखिम कम नहीं है. गंडकी और कर्णाली नदी बेसिन से जुड़े कई जिलों में समुदायों के साथ जलविद्युत परियोजनाएं भी संभावित खतरे की जद में हैं. मनांग और लमजुंग थुलागी झील के नीचे मार्स्यांगदी नदी बेसिन में आते हैं. गोरखा बूढ़ी गंडकी बेसिन, जबकि मुस्तांग और म्याग्दी काली गंडकी बेसिन से जुड़े हैं.
हुम्ला के दूरदराज इलाके, जिनमें लिमी घाटी और हुम्ला कर्णाली कॉरिडोर शामिल हैं, भी संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं. इन क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. यही वजह है कि जोखिम वाली झीलों की निगरानी और समय रहते चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
ग्लेशियल झीलों का बढ़ता आकार और कमजोर प्राकृतिक बांध हिमालयी क्षेत्रों के लिए गंभीर आपदा जोखिम पैदा कर सकते हैं. ऐसे में वैज्ञानिक निगरानी, झीलों के जलस्तर की नियमित जांच, जोखिम वाले इलाकों की मैपिंग, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और स्थानीय समुदायों की तैयारी अहम हो जाती है. GLOF को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं हो सकता, लेकिन समय रहते जोखिम की पहचान और प्रभावी आपदा प्रबंधन से जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.