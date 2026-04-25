पेरेंट्स के लिए बड़ी जीत! इस पड़ोसी देश में अब स्कूल नहीं वसूल पाएंगे मोटी रकम, भारत सरकार ने भी कसी कमर

स्कूल की फीस का नाम सुनते ही हर पेरेंट्स के मन में एक ही सवाल उठता है. इस बार कितना बढ़ गया होगा? एडमिशन फीस, डोनेशन, एनुअल चार्ज और न जाने कितने हेड्स में वसूली, ये सब किसी उलझी हुई कहानी जैसा लगता है. लेकिन अब इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है. नेपाल सरकार ने निजी स्कूलों पर सख्ती शुरू कर दी है और भारत में भी इसी दिशा में कदम बढ़ रहे हैं. यानी अब शिक्षा सिर्फ पढ़ाई की जगह होगी, “फीस का डर” कम करने की कोशिश हो रही है.

नेपाल में शिकायतें क्यों बढ़ीं?

नेपाल में पिछले कुछ समय से अभिभावकों की शिकायतें तेजी से बढ़ रही थीं कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं. कई पैरेंट्स ने आरोप लगाया कि नए अकादमिक सत्र से पहले ही स्कूल एडमिशन के नाम पर भारी रकम ले रहे हैं. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है. मंत्रालय ने साफ कहा है कि 2026 के अकादमिक सत्र से पहले कोई भी स्कूल एडमिशन या फीस नहीं ले सकता. साथ ही 2015 के तय नियमों का पालन सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.

नए नियमों में क्या बदलाव हुए?

नेपाल सरकार ने फीस सिस्टम को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है. अब स्कूल केवल 14 तय कैटेगरी में ही फीस ले सकेंगे, जैसे ट्यूशन, एडमिशन, परीक्षा और ट्रांसपोर्ट. ट्यूशन फीस सिर्फ 12 महीने तक सीमित होगी, जबकि एडमिशन फीस केवल एक बार ली जा सकेगी और वह भी एक महीने की ट्यूशन फीस से ज्यादा नहीं होगी. सालाना फीस भी दो महीने की ट्यूशन तक सीमित कर दी गई है. नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये तक जुर्माना और बार-बार गलती पर स्कूल का लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है.

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कानूनी कार्रवाई कितनी सख्त?

नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूल केवल अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद ही एडमिशन लें. साथ ही, स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. अगर किसी स्कूल ने गलत तरीके से फीस ली है, तो उसे अभिभावकों को पैसे वापस करने होंगे. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आए और पैरेंट्स पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े.

भारत में क्या हो रहा है?

भारत में भी निजी स्कूलों की फीस को लेकर विवाद बढ़ रहा है. दिल्ली में हाल ही में पैरेंट्स ने एक स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि फीस न देने पर बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोका जा रहा है. कुछ मामलों में दो साल में करीब 57% तक फीस बढ़ाने की शिकायत सामने आई. इस बीच दिल्ली सरकार ने 2025 में एक नया कानून प्रस्तावित किया है, जो करीब 1700 निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करेगा. हालांकि, इसका लागू होना 2026-27 सत्र तक टाल दिया गया है और हाई कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है.