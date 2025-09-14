नेपाल में कैसे बनते हैं अफसर, कौन-सी देनी होती है परीक्षा? जानें सारी डिटेल

How to Become Officer in Nepal: आपने देखा होगा कि भारत में आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी (UPSC) की कठिन परीक्षा को पास करना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल (Nepal) में कैसे अधिकारी बनते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं.

दरअसल, भारत की ही तरह नेपाल में भी अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट्स को कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है. नेपाल में Public Service Commission (PSC) की परीक्षा पास करनी होती है. इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को Nepal Administrative Service (NAS) में अधिकारी पद मिलता है, जो प्रशासनिक नीति और देश के विकास में अहम रोल निभाते हैं.

नेपाल में IAS जैसे अधिकारी कैसे बनते हैं, जानें प्रोसेस?

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल में IAS जैसे अधिकारी बनने के लिए आपको सबसे पहले PSC परीक्षा पास करनी होगी.

यह परीक्षा यूपीएससी जैसी कठिन होती है.

इस परीक्षा में आपको लिखित और इंटरव्यू राउंड को पास करना होगा.

लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, भाषा और प्रशासनिक विषयों से सवाल पूछे जाते हैं.

वहीं, लिखित परीक्षा में पास कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.

दोनों चरणों में सफल होने पर उन्हें NAS अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है.

CAT 2025 Registration Date: आईआईएम से MBA करने वालों के लिए खुशखबरी! बढ़ गई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, करें चेक

क्या है एलिजिबिलिटी?

नेपाल में अधिकारी बनने के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.

कम से कम 21 साल और अधिकतम 35 साल की उम्र होनी चाहिए.

हालांकि, अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट को जरुर चेक करें.

IAS Interview Question: क्या आपको पता, किस राजा ने अपनी बेटी से ही शादी कर ली थी?

NAS अधिकारियों को क्या-क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं?

भारत की ही तरह NAS अधिकारियों की भूमिका काफी अहम होती है. NAS अधिकारी को सरकारी नीतियों को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है. विकास योजनाओं की निगरानी करना आपदा प्रबंधन जनता की समस्याओं का समाधान करना सबसे खास कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलों और मंत्रालयों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाना

कितनी मिलती है सैलरी?

जानकारी के अनुसार, NAS अधिकारी की शुरुआती सैलरी करीब 45,000 नेपाली रुपये प्रति महीने होती है. प्रमोशन और अनुभव के साथ यह बढ़ती है.