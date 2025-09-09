Nepal Protest: नेपाल में Gen-Z प्रदर्शन के बीच छात्र इंटरनेट पर जमकर पूछ रहे ये सवाल! क्या आपको पता, जानें यहां?

Nepal Protest: क्या आपको पता है नेपाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? अगर नहीं तो इस खबर में जानें जवाब.
Biggest University in Nepal: Gen-Z के प्रदर्शन के कारण नेपाल में हालात बेकाबू हो गए हैं. इतना ही नहीं Gen-Z ने नेपाल में सरकार को झुका दिया है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इन सब के बीच भारत में लोग नेपाल को लेकर तमाम चीजें गूगल पर सर्च कर रहे हैं. इसी कड़ी में छात्र नेपाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है ये देख रहे हैं. ऐसे में इस खबर में आपके लिए लेकर आए हैं इस सवाल का जवाब..यानी की आपको बताते हैं कि नेपाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है?
नेपाल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी
बता दें, नेपाल की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी "त्रिभुवन विश्वविद्यालय" (Tribhuvan University - TU) है. इस स्थापना वर्ष 1959 में काठमांडू घाटी में हुई थी. ये नेपाल की पहली नेशनल यूनिवर्सिटी है. इस विश्विद्यालय में हजारों से अधिक संबद्ध कॉलेज और संस्थान आते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं. यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और पीएचडी लेवल के कई सारे कोर्स कराया जाते हैं.
नेपाल की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (Tribhuvan University - TU)- ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है.
काठमांडू विश्वविद्यालय (Kathmandu University - KU) - काठमांडू विश्वविद्यालय रिसर्च और टेक्निकल एजुकेशन के लिए काफी प्रसिद्ध है. इसकी स्थापना 1991 में हुई थी.
पोखरा विश्वविद्यालय (Pokhara University - PU)
पूर्वांचल विश्वविद्यालय (Purbanchal University - PU)
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (Nepal Sanskrit University - NSU)