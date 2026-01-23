Advertisement
trendingNow13083512
Hindi Newsशिक्षाICS परीक्षा में चौथी रैंक से पास, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का फैसला; सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जानिए प्रसिद्ध किस्से

ICS परीक्षा में चौथी रैंक से पास, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का फैसला; सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जानिए प्रसिद्ध किस्से

Subhash Chandra Bose Jayanti 2026: ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा’ ये नारा एक पूरे राष्ट्र की धड़कन बना हुआ था. सुभाष चंद्र बोस को आज भी याद किया जाता है और उनके संघर्ष व क्रांतिकारी स्वभाव को पसंद किया जाता है. ये वो शख्स थे जिन्होंने सरकारी नौकरी को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो अंग्रेजों की गुलाबी नहीं कर सकते थे.आइए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनसे जुड़े कुछ किस्से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICS परीक्षा में चौथी रैंक से पास, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का फैसला; सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जानिए प्रसिद्ध किस्से

Subhash Chandra Bose Jayanti 2026: कहते हैं जब आजादी का जुनून सर पर चढ़ जाए और वो सपना नहीं एक संकल्प बन जाए तो धरती पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का जन्म होता है. इनकी जिंदगी के किस्से बेहद निराले और प्रेरित करने वाले हैं. ये सिर्फ एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे बल्कि ऐसे चिंगारी की तरह थे जो किसी की भी सोई हुई आत्मा को जगा सकते थे. उनके द्वारा बोले गए कई नारे पूरे राष्ट्र की धड़कन थे. 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उन्हें याद कर उनके कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे.

आईसीएस छोड़ने की हिम्मत

सुभाष चंद्र बोस के निडर नेता थे.आईसीएस परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करने के बाद भी उन्होंने प्रतिष्ठित नौकरी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो ब्रिटिश हुकूमत के नीचे काम नहीं करना चाहते थे.अंग्रेजों की गुलामी के आगे देश सेवा को चुना और सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी थी.

अंग्रेजों को चकमा देकर भाग निकले थे चंद्र

1941 में कोलकाता में ब्रिटिश नजरबंदी के दौरान सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर वहां से निकल गए थे.उस दौरान वो जियाउद्दीन नामक बीमा एजेंट का भेष धारण कर कोलकाता से निकल गए थे.अपने भतीजे शिशिर के साथ वो एक कार में घर से निकलकर भाग गए थे और अंग्रेजों को चकमा दे दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

आजाद हिंद रेडियो की स्थापना

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी.भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने हिटलर से मिलकर की थी और उनका समर्थन भी मांगा था।

आजाद हिंद फौज (INA) का पुनर्गठन

जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया. इस दौरान उन्होंने देश को कई नारे दिए.जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था।

अनुशासन और समानता

सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज (INA) में महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाई जो कि उस समय का एक में क्रांतिकारी कदम था. इस सरकार के तहत उन्होंने अंडमान-निकोबार द्वीपों का नाम भी रखा था.

सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे

आजाद हिंद फौज (INA) का नेतृत्व करने के दौरान बोस ने कई नारे दिए थे जिनमें से कुछ ऐतिहासिक नारे बन गए.‘जय हिंद’ ‘दिल्ली चलो’ के अलावा ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ आदि नारों ने सैनिकों और युवाओं में जोश भर दिया था.

क्रांतिकारी की रहस्यमयी मृत्यु

23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हिन्दू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था.उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता जी का नाम प्रभावती था.सुभाष चंद्र की मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है. 18 अगस्त 1945 में ताइवान में एक कथित विमान दुर्घटना के दौरान चंद्र की मृत्यु हो गई थी मगर इसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है।

ये भी पढ़ें- 'कल्पना' से भी ऊंची थी उसकी उड़ान- कहानी उस भारतीय एस्ट्रोनॉट की जिसने अपने दम पर पूरा किया हरियाणा से अंतरिक्ष तक का सफर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Subhash Chandra Bose Jayanti

Trending news

ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट