ICS परीक्षा में चौथी रैंक से पास, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का फैसला; सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जानिए प्रसिद्ध किस्से

Subhash Chandra Bose Jayanti 2026: ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा’ ये नारा एक पूरे राष्ट्र की धड़कन बना हुआ था. सुभाष चंद्र बोस को आज भी याद किया जाता है और उनके संघर्ष व क्रांतिकारी स्वभाव को पसंद किया जाता है. ये वो शख्स थे जिन्होंने सरकारी नौकरी को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो अंग्रेजों की गुलाबी नहीं कर सकते थे.आइए सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनसे जुड़े कुछ किस्से जानते हैं.
Subhash Chandra Bose Jayanti 2026: कहते हैं जब आजादी का जुनून सर पर चढ़ जाए और वो सपना नहीं एक संकल्प बन जाए तो धरती पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी का जन्म होता है. इनकी जिंदगी के किस्से बेहद निराले और प्रेरित करने वाले हैं. ये सिर्फ एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे बल्कि ऐसे चिंगारी की तरह थे जो किसी की भी सोई हुई आत्मा को जगा सकते थे. उनके द्वारा बोले गए कई नारे पूरे राष्ट्र की धड़कन थे. 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उन्हें याद कर उनके कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे.
सुभाष चंद्र बोस के निडर नेता थे.आईसीएस परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करने के बाद भी उन्होंने प्रतिष्ठित नौकरी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो ब्रिटिश हुकूमत के नीचे काम नहीं करना चाहते थे.अंग्रेजों की गुलामी के आगे देश सेवा को चुना और सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी थी.
1941 में कोलकाता में ब्रिटिश नजरबंदी के दौरान सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर वहां से निकल गए थे.उस दौरान वो जियाउद्दीन नामक बीमा एजेंट का भेष धारण कर कोलकाता से निकल गए थे.अपने भतीजे शिशिर के साथ वो एक कार में घर से निकलकर भाग गए थे और अंग्रेजों को चकमा दे दिया था.
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी.भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने हिटलर से मिलकर की थी और उनका समर्थन भी मांगा था।
जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया. इस दौरान उन्होंने देश को कई नारे दिए.जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था।
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज (INA) में महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाई जो कि उस समय का एक में क्रांतिकारी कदम था. इस सरकार के तहत उन्होंने अंडमान-निकोबार द्वीपों का नाम भी रखा था.
आजाद हिंद फौज (INA) का नेतृत्व करने के दौरान बोस ने कई नारे दिए थे जिनमें से कुछ ऐतिहासिक नारे बन गए.‘जय हिंद’ ‘दिल्ली चलो’ के अलावा ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ आदि नारों ने सैनिकों और युवाओं में जोश भर दिया था.
23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हिन्दू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था.उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता जी का नाम प्रभावती था.सुभाष चंद्र की मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है. 18 अगस्त 1945 में ताइवान में एक कथित विमान दुर्घटना के दौरान चंद्र की मृत्यु हो गई थी मगर इसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है।
