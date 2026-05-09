N. S. Raja Subramani Education: भारत के नए CDS को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितने पढ़े-लिखे हैं एन. एस. राजा सुब्रमणि

New CDS N. S. Raja Subramani Education Qualification: भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को जनरल अनिल चौहान का स्थान दिया है और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में नियुक्त किया है. दरअसल, 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समय पूरा हो रहा है. वर्तमान में नए सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार का पद संभाल रहे हैं. पिछले साल 1 सितंबर से इस पद पर कार्यरत हैं. अब भारत में तीन सेनाओं- थल, वायु और नौसेना की कमान संभालेंगे. आखिर कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि? कितने की है पढ़ाई-लिखाई? कितनी मिलेगी सैलरी? आइए सभी डिटेल्स विस्तार से जानते हैं.

नए सीडीएस को कितनी मिलती है सैलरी?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), देश का सर्वोच्च सैन्य पद माना जाता है. हर महीने की सैलरी किसी फोर-स्टार जनरल की जैसी होती है. बात करें एक सीडीएस को कितनी सैलरी मिलती है तो इसका जवाब है कि शुरुआत में बेसिक सैलरी करीब 2.25 लाख रुपये प्रति माह होती है. इन-हैंड सैलरी करीब 2.5 लाख के अलावा अन्य भत्तों के साथ अधिक भी हो सकती है. सैलरी के अलावा DA, HRA, ट्रांसपोर्ट और अन्य सैन्य भत्ते की सुविधाएं भी दी जाती हैं.

कौन हैं नए सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणि?

दिसंबर 1985 में लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे. 37 साल से ज्यादा समय से वो भारतीय सेना में हैं. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सेना में कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण से संबंधित कई पदों को संभाला है. इन्हें पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर सैन्य अभियानों की अच्छी-खासी जानकारी रखने के लिए भी जाना जाता है. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं और 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक उन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में काम किया था. इससे पहले मार्च 2023 से जून 2024 तक वो केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पद पर कार्यरत थे. अब इन्हें नया सीडीएस बना दिया गया है.

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एनएस राजा सुब्रमणि ने कितनी की है पढ़ाई-लिखाई?

लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि की पढ़ाई-लिखाई की अगर बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से ग्रेजुएशन की है. मास्टर डिग्री के लिए उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ाई की है और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल की पढ़ाई की है. सिर्फ इतना ही नहीं जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से उन्होंने ट्रेनिंग ली है. सिर्फ यहां से नहीं, उन्होंने नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज से भी ट्रेनिंग ली है.

जानकारी के लिए बता दें कि अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सुब्रमणि को कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया है. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल आदि से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को सम्मानित किया जा चुका है.

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