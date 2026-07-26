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अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से निभाऊंगा... शिक्षा मंत्री बनते ही एक्शन में प्रह्लाद जोशी, पहले बयान में क्या बोले?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रह्लाद जोशी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अपनी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 26, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:19 AM IST
अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से निभाऊंगा... शिक्षा मंत्री बनते ही एक्शन में प्रह्लाद जोशी, पहले बयान में क्या बोले?

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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