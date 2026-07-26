/अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से निभाऊंगा... शिक्षा मंत्री बनते ही एक्शन में प्रह्लाद जोशी, पहले बयान में क्या बोले?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रह्लाद जोशी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वह अपनी पूरी क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे. उन्होंने कहा कि यह पद उनके लिए केवल एक मंत्रालय नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी है.
प्रह्लाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उन पर भरोसा जताकर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कहा कि वह इस दायित्व को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे.
नए शिक्षा मंत्री ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि पिछले चार से पांच वर्षों में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार शुरू किए. जोशी ने कहा कि इन प्रयासों के कारण देश की नई शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है और वह इन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब देशभर में कथित NEET-UG पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और व्यापक परीक्षा सुधारों को लेकर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले.
कर्नाटक से आने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. अब उनके पास शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. इससे उनके सामने शिक्षा सुधारों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों का संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी होगी.
पिछले कुछ सप्ताहों में परीक्षा प्रणाली को लेकर देशभर में छात्रों का असंतोष लगातार बढ़ा. दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन और केंद्र सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद परीक्षा सुधारों से जुड़ी कई मांगों को स्वीकार किया गया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ. अब नए शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना और छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत करना होगी.
प्रह्लाद जोशी के पहले बयान से संकेत मिलता है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को जारी रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम जारी रखेगी. आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली, डिजिटल मूल्यांकन, पारदर्शिता और छात्रों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सभी की नजर रहेगी. नए शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था में भरोसा कायम रखने और सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करने की होगी.