NBEMS revises NEET PG 2025 cut-off: नीट पीजी में -40 नंबर वाले भी क्या बन जाएंगे डॉक्टर? नए कट-ऑफ किसे फायदा, समझिए पूरा मामला

NEET-PG Qualifying Percentile Revised: नीट पीजी की नई मिनिमम कट ऑफ को जारी कर दिया गया है. 40 से घटा कर सीधे माइनस 40 कर दिया गया है. नई मिनिमम कट-ऑफ का फायदा किन उम्मीदवारों को होगा? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:23 PM IST
NBEMS Revises NEET PG 2025 cut-off: मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हर साल लाखों भारतीय छात्रों द्वारा नीट पीजी परीक्षा दी जाती है. कट-ऑफ रेट के ज्यादा होने के कारण कई छात्रों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है और उनके लिए डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है. हालांकि, एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने नीट पीजी के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ रेट में बदलाव कर दिया है. कुछ वर्ग के लिए मिनिमम कट-ऑफ को 40 से घटाकर 0 पर्सेंटाइल कर दिया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 40 नंबर लाने वालों का भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकेगा.

नई मिनिमम कट-ऑफ जारी

केंद्र सरकार ने नीट पीजी के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ रेट को माइनस 40 कर दिया है. इसके पीछे की वजह मेडिकल कॉलेज में खाली सीटों को भरना है. ऐसे में एक सवाल है कि क्या सच में उन उम्मीदवारों का नीट पीजी में एडमिशन हो सकेगा जो माइनस 40 अंक लेकर आएंगे? आइए पूरा मामला समझते हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नीट पीजी काउंसलिंग का राउंड 2 प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद भी अलग-अलग राज्यों में मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटें खाली हैं. बड़ी संख्याओं में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटों का खाली होना और उसका सही तरह से इस्तेमाल न होना एक चिंता का कारण बना हुआ है. ऐसे में एक पत्र के जरिए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कमी को मंजूरी दी थी. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से नीट पीजी 2025 क्वालीफाइंग कट-ऑफ को रिवाइज किया गया और ऑफिशियल तौर पर नई मिनिमम कट-ऑफ को जारी कर दिया है.

किसे मिलेगा नई मिनिमम कट-ऑफ का फायदा?

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से रिवाइज किए गए नए मिनिमम कट-ऑफ का फायदा 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों पर लागू होगा. ऐसे में ये उम्मीदवार नई मिनिमम कट-ऑफ का लाभ उठा सकेंगे.

नई मिनिमम कट-ऑफ में कितनी है?

NEET-PG 2025 ने आधिकारिक तौर पर पोस्टग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई करने के लिए 800 में से -40 अंक प्राप्त करने की अनुमति दे दी है. इससे पहले ये 40 परसेंटाइल था. इसे ST/SC/OBC के लिए जारी किया गया है. जबकि, सामान्य वर्ग और EWS उम्मीदवारों के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल 50 से घटाकर 7 पर्सेंटाइल कर दिया है. बेंचमार्क दिव्यांग जनरल कैटेगरी (PwBD) के लिए 45 से घटाकर 5 पर्सेंटाइल कर दिया गया है.

