/न्यूजीलैंड जाने वाले भारतीय छात्र जरा सावधान! वीजा को लेकर जारी हुई सरकार की एडवाइजरी, जानें क्या-क्या कहा गया?

New Zealand Visa Rules: बदलते अंतरराष्ट्रीय नियमों के बीच हायर एजुकेशन के लिए न्यूजीलैंड तेजी से भारतीय युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है. कम ट्यूशन फीस, शानदार स्कॉलरशिप और पढ़ाई के बाद मिलने वाले बेहतरीन करियर के अवसरों ने इस देश का क्रेज बहुत बढ़ा दिया है. ये ही कारण है कि श्विक स्तर की शिक्षा, किफायती बजट और खूबसूरत माहौल के दम पर न्यूजीलैंड आज भारतीय छात्रों के लिए 'ड्रीम स्टडी डेस्टिनेशन' बन चुका है. हालांकि, अगर आप भी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन विभाग की हालिया चेतावनी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.
वीजा आवेदन में हुई एक छोटी सी देरी आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है. न्यूजीलैंड सरकार की नई वीजा एडवाइजरी ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसे नजरअंदाज करना आपके पूरे करियर प्लान को प्रभावित कर सकता है. आइए जानते हैं क्या है ये नया अपडेट और वहां पढ़ाई से जुड़े कुछ बेहद काम के नियम?
इमिग्रेशन न्यूजीलैंड (INZ) की तरफ से जारी सलाह के मुताबिक छात्रों को अपनी यात्रा की तय तारीख से कम से कम 3 महीने पहले स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर देना चाहिए. इसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं.
आवेदनों में भारी उछाल:- साल 2026 में अब तक पिछले साल के मुकाबले स्टूडेंट वीजा के आवेदनों में लगभग 20% की बढ़ोतरी देखी गई है.
कड़ी जांच-पड़ताल:- भारत समेत कुछ देशों के आवेदनों के लिए इमिग्रेशन विभाग को ज्यादा बारीकी से जांच और वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है.
देरी का खतरा:- जो छात्र अपनी क्लासेज शुरू होने के ठीक पहले अप्लाई कर रहे हैं, इस बात की पूरी आशंका है कि उन्हें समय पर वीजा न मिल पाए. इमिग्रेशन विभाग ने साफ किया है कि वह वीजा प्रोसेसिंग के समय की कोई गारंटी नहीं देता है.
वैलिड पासपोर्ट (Valid Passport)
एडमिशन ऑफर लेटर (Offer Letter from University)
ट्यूशन फीस भुगतान का सर्टिफिकेट
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स
एजुकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट
इंग्लिश प्रोफिसिएंसी टेस्ट स्कोर (IELTS या TOEFL का स्कोरकार्ड)
स्टेटमेंट ऑफ पर्पज (SOP)
हेल्थ सर्टिफिकेट (मेडिकल रिपोर्ट)
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC)
इमिग्रेशन न्यूजीलैंड (INZ) के अनुसार अगर फाइनल एकेडमिक रिजल्ट या कोई और डॉक्यूमेंट आना बाकी है, तो आप 'कंडीशनल ऑफर ऑफ प्लेस' के जरिए भी वीजा असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं. हालांकि, फाइनल वीजा मिलने से पहले आपको 'अनकंडीशनल ऑफर लेटर' जमा करना ही होगा. साथ ही कहा कि छात्रों को अपना वीजा फॉर्म पूरी तरह से और सही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ भरना होगा.