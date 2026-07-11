/न्यूजीलैंड जाने वाले भारतीय छात्र जरा सावधान! वीजा को लेकर जारी हुई सरकार की एडवाइजरी, जानें क्या-क्या कहा गया?

New Zealand Visa Rules: बदलते अंतरराष्ट्रीय नियमों के बीच हायर एजुकेशन के लिए न्यूजीलैंड तेजी से भारतीय युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है. कम ट्यूशन फीस, शानदार स्कॉलरशिप और पढ़ाई के बाद मिलने वाले बेहतरीन करियर के अवसरों ने इस देश का क्रेज बहुत बढ़ा दिया है. ये ही कारण है कि श्विक स्तर की शिक्षा, किफायती बजट और खूबसूरत माहौल के दम पर न्यूजीलैंड आज भारतीय छात्रों के लिए 'ड्रीम स्टडी डेस्टिनेशन' बन चुका है. हालांकि, अगर आप भी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन विभाग की हालिया चेतावनी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.