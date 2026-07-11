Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /न्यूजीलैंड जाने वाले भारतीय छात्र जरा सावधान! वीजा को लेकर जारी हुई सरकार की एडवाइजरी, जानें क्या-क्या कहा गया?

न्यूजीलैंड जाने वाले भारतीय छात्र जरा सावधान! वीजा को लेकर जारी हुई सरकार की एडवाइजरी, जानें क्या-क्या कहा गया?

New Zealand Visa Rules: अगर आप भी उच्च शिक्षा के लिए न्यूजीलैंड जाने का सपना देख रहे हैं या फिर वहां की किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो चुका है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. न्यूजीलैंड सरकार ने भारतीय छात्रों समेत सभी अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद जरूरी एडवाइजरी जारी की है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:10 AM IST
न्यूजीलैंड जाने वाले भारतीय छात्र जरा सावधान! वीजा को लेकर जारी हुई सरकार की एडवाइजरी, जानें क्या-क्या कहा गया?
Image Credit: New Zealand Visa RulesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पांचवें T20I में कहीं बारिश तो नहीं फेर देगी भारत की जीत पर पानी? मौसम पर बड़ा अपडेट
England vs India30 min ago
2
Delhi news36 min ago
3
Indian Navy45 min ago
4
telangana murder46 min ago
5
India-New Zealand50 min ago