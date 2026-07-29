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1. 24 अगस्त से बदल जाएंगे न्यूज़ीलैंड के रेजिडेंट वीजा के नियम! स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए क्या होगा आसान और क्या होगा मुश्किल?

न्यूजीलैंड ने Skilled Migrant Category (SMC) रेजिडेंट वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 24 अगस्त 2026 से दो नए रेजिडेंसी पाथवे, पॉइंट्स सिस्टम में बदलाव और वेतन सीमा के नए नियम लागू होंगे. जानिए किन लोगों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 29, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:54 PM IST
1. 24 अगस्त से बदल जाएंगे न्यूज़ीलैंड के रेजिडेंट वीजा के नियम! स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए क्या होगा आसान और क्या होगा मुश्किल?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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