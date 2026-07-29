/1. 24 अगस्त से बदल जाएंगे न्यूज़ीलैंड के रेजिडेंट वीजा के नियम! स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए क्या होगा आसान और क्या होगा मुश्किल?

अगर आप न्यूजीलैंड में नौकरी कर रहे हैं या वहां स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. न्यूजीलैंड सरकार 24 अगस्त 2026 से Skilled Migrant Category (SMC) Resident Visa के नियमों में बड़े बदलाव लागू करने जा रही है. इन बदलावों के तहत दो नए रेजिडेंसी पाथवे शुरू किए जाएंगे, जबकि मौजूदा पॉइंट्स आधारित प्रणाली में भी कई अहम संशोधन होंगे. सरकार का उद्देश्य कुशल कर्मचारियों, खासकर बेहतर कार्य अनुभव और ट्रेड्स व टेक्नीशियन क्षेत्र में काम करने वालों के लिए स्थायी निवास का रास्ता आसान बनाना है.
नए नियम उन लोगों के लिए खासतौर पर लाभदायक होंगे जो पहले से न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं और SMC रेजिडेंट वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं. इसके अलावा वे उम्मीदवार भी इससे प्रभावित होंगे जो अब तक केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे या छह अंकों की न्यूनतम सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे थे. ट्रेड्स और टेक्नीशियन पेशों में कार्यरत लोगों के लिए भी अब अलग रेजिडेंसी पाथवे उपलब्ध कराया जाएगा.
24 अगस्त से शुरू होने वाले Skilled Work Experience Pathway के तहत उम्मीदवार केवल अपने कार्य अनुभव के आधार पर भी रेजिडेंसी के लिए पात्र हो सकेंगे. इसके लिए आवेदक को ANZSCO स्किल लेवल 1 से 3 की नौकरी या जॉब ऑफर होना चाहिए, जहां वेतन SMC वेतन सीमा का कम से कम 1.1 गुना हो. साथ ही कम से कम तीन साल का संबंधित कार्य अनुभव और न्यूजीलैंड में दो साल का अतिरिक्त कुशल कार्य अनुभव भी जरूरी होगा. हालांकि स्वरोजगार (Self-employment) का अनुभव इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और Red List या ANZSCO लेवल 4 व 5 की नौकरियां इस पाथवे के लिए पात्र नहीं होंगी.
सरकार ट्रेड्स और टेक्नीशियन कर्मचारियों के लिए अलग रेजिडेंसी पाथवे भी शुरू कर रही है. इसके लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में नौकरी, आवश्यक वेतन सीमा, NZQCF लेवल-4 या उससे अधिक की योग्यता या समकक्ष विदेशी डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा 2.5 वर्ष का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव और न्यूजीलैंड में 1.5 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव भी जरूरी होगा. विदेशी डिग्री रखने वालों को न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी (NZQA) से International Qualification Assessment (IQA) भी कराना होगा.
मौजूदा पॉइंट्स आधारित प्रणाली जारी रहेगी, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए जाएंगे. अब न्यूजीलैंड की शैक्षणिक योग्यताओं पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे. विदेशी बैचलर डिग्री और पोस्टग्रेजुएट सर्टिफिकेट रखने वालों को पहले से ज्यादा अंक दिए जाएंगे. इसके अलावा छह अंकों की न्यूनतम पात्रता तक पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड में कम कार्य अनुभव की जरूरत होगी. CPA Australia के योग्य सदस्य और Qualified Statutory Accountant भी सीधे छह अंक प्राप्त कर सकेंगे.
नए नियमों के तहत योग्य ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन वाले आवेदकों के लिए अंग्रेजी भाषा परीक्षा की वैधता दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी जाएगी. यह सुविधा उनके पार्टनर पर भी लागू होगी, यदि वे भी पात्र श्रेणी में आते हैं. वहीं वेतन सीमा के नियमों में भी राहत दी गई है. अब उम्मीदवार को उसी वेतन सीमा को पूरा करना होगा जो उसके कार्य अनुभव शुरू करने के समय लागू थी, न कि वर्तमान में लागू अधिक वेतन सीमा को.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 24 अगस्त 2026 को सभी अधूरे और जमा न किए गए Expression of Interest (EOI) स्वतः समाप्त कर दिए जाएंगे क्योंकि उसी दिन नया EOI फॉर्म लागू होगा. जो उम्मीदवार मौजूदा नियमों के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 24 अगस्त से पहले अपना EOI जमा करना होगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता, कार्य अनुभव, IQA की आवश्यकता और अपने नियोक्ता से वेतन व नौकरी की पात्रता की पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए. नए बदलावों से हजारों कुशल कर्मचारियों के लिए न्यूजीलैंड में स्थायी निवास का रास्ता पहले की तुलना में अधिक आसान और लचीला बनने की उम्मीद है.