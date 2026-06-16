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बदल गया न्यूजीलैंड पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नियम, भारतीय स्टूडेंट्स जान लें जरूरी बातें

New Zealand Post Study Work Visa Rules Changed: न्यूजीलैंड सरकार ने एक नया शॉर्ट-टर्म ग्रेजुएट वीजा शुरू करने का फैसला किया है. ये वीजा उन छात्रों के लिए होगा, जो लंबे समय वाले पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के लिए योग्य नहीं हैं. आइए जानते हैं किन छात्रों को इसका फायदा हो सकेगा?

Written BySimran Singh
Published: Jun 16, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:58 AM IST
बदल गया न्यूजीलैंड पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नियम, भारतीय स्टूडेंट्स जान लें जरूरी बातें
Image Credit: New Zealand Post Study Work Visa rules Changed

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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