New Zealand Post Study Work Visa Rules Changed: विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड से बड़ी खबर आई है. देश ने अपने पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा नियमों में कई अहम बदलावों की घोषणा की है, जो 16 नवंबर 2026 से लागू होंगे. नए नियमों के तहत कुछ छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी तलाशने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. जबकि, कुछ को पहले से अधिक वर्क वीजा का फायदा मिल सकेगा. ऐसे में न्यूजीलैंड में पढ़ाई या करियर बनाने की योजना बना रहे छात्रों के लिए इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है.