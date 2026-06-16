New Zealand Post Study Work Visa Rules Changed: विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड से बड़ी खबर आई है. देश ने अपने पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा नियमों में कई अहम बदलावों की घोषणा की है, जो 16 नवंबर 2026 से लागू होंगे. नए नियमों के तहत कुछ छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी तलाशने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. जबकि, कुछ को पहले से अधिक वर्क वीजा का फायदा मिल सकेगा. ऐसे में न्यूजीलैंड में पढ़ाई या करियर बनाने की योजना बना रहे छात्रों के लिए इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है.
स्टूडेंट्स को 6 महीने तक न्यूजीलैंड में रहने की अनुमति के साथ वीजा दिया जाएगा जो उन छात्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो पिछले काफी समय से आवेदन कर रहे हैं लेकिन वीजा प्राप्त नहीं हो पा रहा है. अब यहां पर छात्रों को किसी भी नियोक्ता के साथ काम करने के लिए वीजा मिल सकेगा. इसका मकसद छात्रों को नौकरी तलाशने और आगे लंबे समय के वर्क वीजा के लिए आवेदन करने का मौका देना है.
जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में कम से कम 24 सप्ताह का फुल-टाइम लेवल 5 से लेवल 7 का कोर्स पूरा करेंगे, वो इस वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए बैंक खाते में कम से कम 5000 न्यूजीलैंड डॉलर होने का प्रमाण देना होगा. साथ ही स्टूडेंट वीजा खत्म होने के 3 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी होगा.
इस वीजा के तहत स्टूडेंट्स अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा परिवार के सदस्यों को स्पॉन्सर करने की अनुमति भी नहीं होगी. सबसे अहम बात ये है कि इस वीजा का फायदा सिर्फ एक बार ही लिया जा सकेगा.
नए नियमों के तहत लेवल-7 ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा करने वाले स्टूडेंट्स को अब 1 साल का पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा मिल सकता है. इसके लिए स्टूडेंट के पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है. आवेदन के दौरान सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट और शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने होंगे.
जिन छात्रों के पास बैचलर डिग्री नहीं है, वो भी वीजा के लिए पात्र हो सकते हैं, अगर उनका ग्रेजुएट डिप्लोमा न्यूजीलैंड की 'ग्रीन लिस्ट' में शामिल किसी पेशे से जुड़ा हुआ है. इस लिस्ट में उन क्षेत्रों को रखा गया है, जहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है.
नए नियम छात्रों को पहले से ज्यादा विकल्प और लचीलापन देते हैं. हालांकि, छात्रों को कोर्स चुनने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि उनका कोर्स एक साल के वर्क वीजा या ग्रीन लिस्ट से जुड़े अवसरों के लिए पात्र है या नहीं. ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि शॉर्ट-टर्म ग्रेजुएट वीजा और पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा दोनों का फायदा एक बार ही लिया जा सकता है. इसलिए भारतीय छात्रों को अपने करियर और पढ़ाई की प्लानिंग सोच-समझकर बनानी चाहिए.