/भारत में बदल रहा है एजुकेशन ट्रेंड! लड़कियों के मुकाबले अब लड़के ज्यादा तादाद में छोड़ रहे स्कूल, क्या है मजबूरी?

कभी भारत में शिक्षा की चर्चा होते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठता था कि लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जा पा रही हैं. उनके रास्ते में गरीबी, कम उम्र में शादी, सुरक्षा और सामाजिक सोच जैसी कई रुकावटें गिनाई जाती थीं. लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है. नए सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचने और पढ़ाई पूरी करने में लड़कियां पहली बार लड़कों से आगे निकल गई हैं. दूसरी ओर, बड़ी संख्या में लड़के स्कूल छोड़कर कम उम्र में ही काम और कमाई की तरफ बढ़ रहे हैं. NFHS-6 और UDISE+ जैसे दो अलग-अलग आंकड़ों ने एक ही चिंता सामने रखी है.
सवाल अब केवल यह नहीं है कि लड़कियों को स्कूल कैसे भेजा जाए, बल्कि यह भी है कि लड़कों को पढ़ाई में कैसे रोका जाए.
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-6 के 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार 10 साल या उससे ज्यादा की स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक हो गई है. NFHS-5, जो 2019 से 2021 के बीच हुआ था, उसमें पुरुषों को बढ़त हासिल थी. अब यह अंतर बदलकर महिलाओं के पक्ष में एक प्रतिशत अंक हो गया है.
महिलाओं में 10 वर्ष या उससे अधिक पढ़ाई पूरी करने का प्रतिशत पिछले सर्वे के मुकाबले 5.4 प्रतिशत अंक बढ़ा, जबकि पुरुषों में यह वृद्धि 4.4 प्रतिशत अंक रही. यह बदलाव इसलिए अहम है, क्योंकि लंबे समय तक भारत में पुरुषों की शैक्षिक उपलब्धि महिलाओं से बेहतर मानी जाती रही थी.
NFHS-6 के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार का यह ट्रेंड देश के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई दिया. 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 में महिलाओं की 10 साल या उससे अधिक की शिक्षा पूरी करने की दर बढ़ी है. केवल गोवा और जम्मू-कश्मीर में गिरावट दर्ज की गई. सबसे बड़ी बढ़ोतरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई, जहां महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि 12.5 प्रतिशत अंक बढ़ी.
अरुणाचल प्रदेश में 11 प्रतिशत और ओडिशा में 10.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई. लंबे समय से शिक्षा के मामले में पिछड़े माने जाने वाले बिहार में भी 4.3 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 3.2 प्रतिशत अंक का सुधार दर्ज किया गया है.
सर्वे बताता है कि छह वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, जिन्होंने जीवन में कभी स्कूल में पढ़ाई की है. यह आंकड़ा NFHS-5 में 71.8 प्रतिशत था, जो NFHS-6 में बढ़कर 73.7 प्रतिशत हो गया. इस आंकड़े में केवल आज की छात्राएं नहीं, बल्कि सभी उम्र की जीवित महिलाएं शामिल हैं. इसलिए इसमें बदलाव सामान्य रूप से धीमा होता है.
इसके बावजूद करीब दो प्रतिशत अंक की वृद्धि महत्वपूर्ण मानी जा रही है. नए आंकड़े यह संकेत भी देते हैं कि सरकार के सामने चुनौती अब केवल बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने की नहीं है. असली चुनौती उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई पूरी करवाने की बन गई है.
NFHS-5 और NFHS-6 के बीच छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की उच्च माध्यमिक शैक्षिक उपलब्धि में सीधी गिरावट दर्ज की गई. लद्दाख में यह गिरावट 6.8 प्रतिशत अंक, गोवा में 6.7, जम्मू-कश्मीर में 6.2, नागालैंड में 3.2, सिक्किम में 2.6 और उत्तराखंड में 2.1 प्रतिशत अंक रही. इन इलाकों में लड़कियों की स्थिति सुधरी, जबकि लड़कों की उपलब्धि कम हुई.
लद्दाख इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. वहां महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि 8.2 प्रतिशत अंक बढ़ी, जबकि पुरुषों की 6.8 प्रतिशत अंक घटी. इससे केवल दो सर्वे के बीच महिला और पुरुष शिक्षा के अंतर में करीब 15 प्रतिशत अंक का बड़ा बदलाव हो गया.
NFHS के आंकड़े यह नहीं बताते कि लड़के पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभावित राज्यों की आर्थिक स्थिति कुछ संकेत जरूर देती है. गोवा और लद्दाख जैसे पर्यटन आधारित क्षेत्रों में किशोर लड़कों को स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही होटल, टैक्सी, दुकान, निर्माण और दूसरे मौसमी काम मिल जाते हैं. इन नौकरियों के लिए अक्सर किसी औपचारिक डिग्री या बड़ी शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं होती.
गोवा के सामाजिक संगठनों ने पर्यटन से जुड़े काम के कारण लड़कों के स्कूल छोड़ने की समस्या दर्ज की है. लद्दाख में भी मौसमी और व्यावसायिक रोजगार का ऐसा असर देखा गया है. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और सिक्किम में भी इसी तरह के रोजगार लड़कों को जल्दी कमाई की तरफ खींच सकते हैं.
स्कूलों से सीधे जुटाए गए UDISE+ 2025-26 के आंकड़े भी NFHS-6 के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कों का ड्रॉपआउट रेट 10.9 प्रतिशत है, जबकि लड़कियों का ड्रॉपआउट केवल 8 प्रतिशत दर्ज किया गया है. यह अंतर पिछले तीन वर्षों से लगातार बना हुआ है, हालांकि दोनों के ड्रॉपआउट रेट में कुल मिलाकर कमी आई है. जिन छह राज्यों में NFHS ने पुरुषों की शैक्षिक उपलब्धि घटने की बात कही, वहां हर जगह लड़कों का ड्रॉपआउट लड़कियों से ज्यादा है.
नागालैंड में तो लड़कों का ड्रॉपआउट लगातार तीन वर्षों से बढ़ा है, जबकि इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर कम हुई है.
उच्च माध्यमिक स्तर के नामांकन में भी लड़कियों ने मजबूत बढ़त बना ली है. UDISE+ के मुताबिक लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 64.8 प्रतिशत है, जबकि लड़कों का केवल 58.9 प्रतिशत है. यानी दोनों के बीच 5.9 प्रतिशत अंक का अंतर बन चुका है. यह अंतर हर वर्ष बढ़ता जा रहा है. वर्ष 2023-24 में लड़कियां 3.8 प्रतिशत अंक आगे थीं.
इसके बाद यह अंतर बढ़कर 4.7 और अब 5.9 प्रतिशत अंक हो गया है. जिन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लड़कों की शैक्षिक उपलब्धि घटी है, वहां भी नामांकन में लड़कियां आगे हैं. इससे संकेत मिलता है कि कम लड़के उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंच रहे हैं और उनमें से भी ज्यादा पढ़ाई छोड़ रहे हैं.
NFHS घरों से जानकारी जुटाता है, जबकि UDISE+ स्कूलों से प्रशासनिक आंकड़े लेता है. दोनों अलग प्रणालियां हैं, फिर भी दोनों का एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना इस बदलाव को मजबूत बनाता है. हालांकि दोनों ही आंकड़े यह स्पष्ट नहीं करते कि लड़कों के ड्रॉपआउट की असली वजह क्या है. लद्दाख और सिक्किम जैसे छोटे क्षेत्रों में नमूना कम होने के कारण आंकड़ों में कुछ अंतर भी संभव है.
मणिपुर को NFHS-6 में शामिल नहीं किया गया था. इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग अध्ययन होना चाहिए. ASER जैसे शिक्षा सर्वे भविष्य में यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि रोजगार, गरीबी, पढ़ाई में रुचि की कमी और स्थानीय हालात में से कौन-सी वजह लड़कों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है.
अब तक शिक्षा नीतियों में मुख्य जोर लड़कियों के स्कूल दाखिले, सुरक्षा, छात्रवृत्ति और ड्रॉपआउट रोकने पर रहा है. इन प्रयासों का असर नए आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है. छात्रवृत्ति, नकद सहायता, साइकिल, मुफ्त किताबें और अन्य योजनाओं ने लड़कियों को स्कूल में बनाए रखने में मदद की है. लेकिन अब लड़कों के लिए भी अलग रणनीति की जरूरत दिखाई दे रही है.
सरकारों को यह समझना होगा कि कम उम्र में काम करने से बच्चों की तत्काल कमाई तो शुरू हो सकती है, लेकिन लंबे समय में उनकी नौकरी, आय और करियर के अवसर सीमित हो सकते हैं. इसलिए स्कूलों में करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक शिक्षा और परिवारों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने पर जोर देना जरूरी होगा.