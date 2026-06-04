NHAI Hackathon 2026: Gen Z छात्रों के लिए हाई-टेक चैलेंज, पूरा करने पर जीत सकेंगे 2 लाख रुपये तक का इनाम

NHAI Innovation Hackathon 7.0 Challenge: क्या आप अपने आपको टेक क्षेत्र का मास्टर मानते हैं? आईटी, कंप्यूटर साइंस, AI/ML, ऐप डेवलेपमेंट आदि की अच्छी-खासी नॉलेज रखते हैं? अगर हां, तो आप 2 लाख रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं. दरअसल, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से आईटी और टेक छात्रों के लिए एक चैलेंज को पूरा करने के लिए कहा गया है जिसके तहत जीते वाले उम्मीदवारों को 50 हजार से 2 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा. एनएचएआई ने हैकाथॉन 7.0 का आयोजन किया है जो हैकाथॉन का सातवां एडिशन है. इसका उद्देश्य सुरक्षित, चेहरे को पहचानने वाला, सटीक और लाइवनेस डिटेक्शन सिस्टम डेवलप करना है. इसके साथ ही इसको बिना इंटरने वालों क्षेत्र में काम करने के लिए Datalake 3.0 ऐप में जोड़ने की कोशिश है.

आवेदन के लिए एक दिन मौका

दरअसल, NHAI की ओर से अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर चैलेंज की जानकारी दी गई है और उसमें लिखी आवेदन की आखिरी तारीख 5 जून 2026 है. ऐसे में योग्य स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक ही दिन बाकी है. एनएचएआई ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा 'एआई/एमएल नवप्रवर्तकों, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स, छात्रों और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों को दूरस्थ और शून्य-नेटवर्क वातावरण के लिए एक सुरक्षित, हल्का और पूरी तरह से ऑफलाइन चेहरे की पहचान और जीवंतता का पता लगाने वाला समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है.'

उसमें आगे बताया कि 'इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य उच्च सटीकता वाले एआई-संचालित प्रमाणीकरण सिस्टम का निर्माण करना है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी मानक एंड्रॉइड और आईओएस उपकरणों पर आसानी से काम कर सकें.'

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Last few days left to participate in NHAI Hackathon 7.0! NHAI invites AI/ML innovators, developers, startups, students, and technology enthusiasts to develop a secure, lightweight, and fully offline facial recognition & liveness detection solution for remote and zero-network… pic.twitter.com/VRvFRvsurA — NHAI (@NHAI_Official) June 3, 2026

कहां से करें रजिस्ट्रेशन?

NHAI के एक्स पोस्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट 5 जून 2026 है. योग्य उम्मीदवार https://hackathon.nhai.org/Hackathon/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

क्या है NHAI हैथकॉन 7.0 का चैलेंज?

NHAI हैथकॉन 7.0 एक ऐसा चैलेंज जिसके तहत उम्मीदवारों को एक ऐसा स्मार्ट मोबाइल सिस्टम तैयार करना है जो बिना इंटरनेट के भी चेहरा पहचान सके और फेक फेस पकड़ सके. इसके माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि सामने असली इंसान है या फोटो या वीडियो है. साथ ही ध्यान रखना है कि यह सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बिना इंटरनेट के भी काम कर सके. अगर आपको लगता है कि इस तरह का चैलेंज पूरा कर सकते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस चैलेंज में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

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