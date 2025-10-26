NHPC Admit Card 2025: एनएचपीसी जेई परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

NHPC Admit Card 2025: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) की ओर से जूनियर इंजीनियर समेत अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वो एनएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में भी डायरेक्ट लिंक दी गई है.

कब होगी परीक्षा?

बता दें, एनएचपीसी की ओर से ये भर्ती परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. ऐसे में कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है कि सभी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जरूर जाएं. इसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

एनएचपीसी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक मिल जाएगी. इसपर क्लिक करें.

नया पेज खुलने पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

अब LOGIN के बटन पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.

ये रहा डायरेक्ट लिंक