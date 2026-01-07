NHPC JE Result 2025: एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर रिजल्ट nhpcindia.com पर जारी, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

NHPC JE Result 2025 Released: नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC), लिमिटेड ने आज, 7 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जूनियर इंजीनियर (JE) सिविल, JE (इलेक्ट्रिकल), JE (मैकेनिकल), JE (इलेक्ट्रिकल और कंट्रोलर), सुपरवाइजर (IT) और सीनियर अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रिजल्ट चेक करने के साथ मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल हैं, जिन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है.

इस दिन हुई थी परीक्षा

NHPC की ओर से जूनियर इंजीनियर (JE) 2025 परीक्षा का आयोजन 29 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुआ थी. वहीं, जारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025 तक चले थे और एडमिट कार्ड 26 अक्टूबर, 2025 को जारी किए गए थे.

पद अनुसार इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

JE (सिविल) - 21.01.2026 & 22.01.2026

JE (इलेक्ट्रिकल) - 22.01.2026

JE (मैकेनिकल) - 23.01.2026

JE (इलेक्ट्रिकल और कंट्रोलर) - 23.01.2026

सुपरवाइजर (IT) - 23.01.2026

सीनियर अकाउंटेंट - 23.01.2026

ऐसे चेक करें रिजल्ट-

NHPC JE रिजल्ट चेक करने के साथ मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद करियर सेक्शन में जाएं और करंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Notice regarding Document Verification activity against Advertisement No. NH/Recruitment/04/2025' लिंक पर क्लिक करें.

फिर PDF आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

PDF को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

NHPC JE Result 2025 मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

