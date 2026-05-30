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Hindi Newsशिक्षाNHRC इंटर्नशिप 2026 हुई खत्म! 98 छात्रों ने सफलतापूर्वक पूरा किया कार्यक्रम, जानिए क्या मिला खास अनुभव

NHRC इंटर्नशिप 2026 हुई खत्म! 98 छात्रों ने सफलतापूर्वक पूरा किया कार्यक्रम, जानिए क्या मिला खास अनुभव

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की मई 2026 ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. देशभर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 98 छात्रों ने कार्यक्रम पूरा किया. जानिए इस इंटर्नशिप में छात्रों को क्या सीखने का मौका मिला.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 30, 2026, 08:17 PM IST
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NHRC इंटर्नशिप 2026 हुई खत्म! 98 छात्रों ने सफलतापूर्वक पूरा किया कार्यक्रम, जानिए क्या मिला खास अनुभव

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मई 2026 की दो सप्ताह की ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप (OSTI) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम में 98 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों ने प्रशिक्षण पूरा किया. खास बात यह रही कि इन छात्रों का चयन देशभर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1,417 आवेदनों में से किया गया था. यह इंटर्नशिप 18 मई 2026 को शुरू हुई थी और दो सप्ताह तक चली. कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था.

समापन समारोह में क्या संदेश दिया गया?

इंटर्नशिप के समापन समारोह की अध्यक्षता NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने की. उन्होंने सभी इंटर्न्स को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में केवल शैक्षणिक सफलता हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील, जिम्मेदार और मानवीय व्यक्ति बनना भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे केवल बदलाव और सुधार की मांग करने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान भी दें. उन्होंने मानवाधिकारों, सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा.

छात्रों को क्या सीखने का मौका मिला?

NHRC की संयुक्त सचिव सैडिंगपुई चकछुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि छात्रों को मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया. कार्यक्रम के दौरान NHRC के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव, वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने संवादात्मक सत्रों में भाग लिया. छात्रों को मानवाधिकारों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों की जानकारी दी गई. इसके अलावा प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों से बातचीत का भी अवसर मिला, जिससे प्रतिभागियों को व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ.

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कार्यक्रम के अंत में क्या खास रहा?

NHRC के महासचिव भारत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप पूरी करने के बाद छात्रों के व्यवहार, शिष्टाचार, सोच और कार्यशैली में मानवाधिकारों के मूल्यों की झलक दिखाई देनी चाहिए. कार्यक्रम के समापन पर पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं की भी घोषणा की गई. इस इंटर्नशिप ने छात्रों को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित किया.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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