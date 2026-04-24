प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर मानवाधिकार आयोग का 'हथौड़ा'! अब नहीं चलेंगी महंगी किताबें; 30 दिन में मांगा जवाब

NHRC notice on private schools: मानवाधिकार आयोग ने देशभर के निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक सिर्फ NCERT किताबें लागू करने और स्कूल बैग का वजन कम करने के सख्त निर्देश दिए हैं. आयोग ने सभी राज्यों और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.
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NHRC notice on private schools: प्राइवेट स्कूलों में महंगी किताबों को लेकर अब सख्ती शुरू हो गई है. मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने साफ कहा है कि बच्चों के साथ पढ़ाई के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. देशभर से मिली शिकायतों के बाद आयोग ने सभी राज्यों और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस भेजा है. इसमें 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. यह कदम नमो फाउंडेशन की शिकायत के आधार पर उठाया गया है. आयोग का कहना है कि हर बच्चे को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए.
अब सबसे बड़ा बदलाव किताबों को लेकर देखने को मिल सकता है. आयोग ने कहा है कि कक्षा 8 तक सिर्फ NCERT या SCERT की किताबें ही पढ़ाई जाएं. कई प्राइवेट स्कूल हर साल महंगी किताबें लगवाते हैं. इनकी कीमत NCERT की किताबों से कई गुना ज्यादा होती है. इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है. अब इस पर रोक लगाने की तैयारी है. शिक्षा मंत्रालय से भी पूछा गया है कि सरकारी सिलेबस से अलग किताबें क्यों पढ़ाई जा रही हैं.
इस फैसले का असर बच्चों के बैग पर भी पड़ेगा. आयोग ने नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को सख्ती से लागू करने को कहा है. इसका मतलब है कि बच्चों के बैग का वजन कम किया जाएगा. ज्यादा किताबें लादने पर रोक लगेगी. साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 29 का हवाला देते हुए कहा गया है कि तय नियमों से ज्यादा बोझ डालने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
अब स्कूल अपनी मनमर्जी से बुकलिस्ट तय नहीं कर पाएंगे. प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर स्कूलों का ऑडिट किया जाए. अगर किसी स्कूल में तय नियमों के बाहर की किताबें मिलती हैं, तो उसे जवाब देना होगा. इससे अभिभावकों को राहत मिल सकती है. साथ ही पढ़ाई का स्तर भी एक जैसा रखने की कोशिश की जाएगी.
आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कुछ जरूरी जानकारी भी मांगी है. पूछा गया है कि क्या जिलों में अधिकारियों ने NCERT किताबों को लागू करने का आदेश दिया है या नहीं. अगर नहीं, तो तुरंत आदेश जारी किया जाए. इसके अलावा 2025-26 सत्र में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितनी किताबें खरीदी गईं, इसकी भी जानकारी मांगी गई है. आयोग ने साफ कहा है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अलग-अलग किताबें पढ़ाना भेदभाव है. सभी राज्यों को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी.
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