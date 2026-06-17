Who is IPS P. Sundarraj: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी. सुंदरराज की पहचान एक सख्त और रणनीतिक अधिकारी के रूप में रही है. उन्हें छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. उनकी एक अलग पहचान नक्सलियों के विरोध के कारण बनी हुई है. साथ ही ये सबसे लंबे समय तक आईपीएस पद संभालने के कारण भी जाने जाते हैं. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आईपीएस अधिकारी पी. सुंदरराज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
एनआईए में आईपीएस पी. सुंदरराज को इंस्पेक्टर जनरल (IG) के रूप में नियुक्त किया गया है. नक्सल विरोधी अभियानों से लेकर बड़ी संख्या में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण तक, उनके नेतृत्व और कार्यशैली की लगातार चर्चा होती रही है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी में अब इंस्पेक्टर जनरल पद को संभालेंगे, आइए जानते हैं पी. सुंदरराज कौन हैं और उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं?
27 फरवरी 1980 को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पी. सुंदरराज का जन्म हुआ था. यहां से ही उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की और फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए. उन्होंने साल 2003 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा क्रैक की. इसके बाद वो आईपीएस अफसर बन गए और छत्तीसगढ़ कैडर में नियुक्त किए गए. उनके करियर के सफर में ज्यादातर समय नक्सल क्षेत्रों में रहा है. उन्होंने नक्सलियों से निपटने के लिए कई अभियान चलाए. जब बात सबसे ज्यादा लंबे समय तक आईपीएस पद पर तैनात रहने की आती है तो उस लिस्ट में पी. सुंदरराज का नाम भी शामिल होता है.
पी. सुंदरराज को छत्तीसगढ़ के अनुभवी और कुशल IPS अधिकारियों में गिना जाता है. खासतौर पर बस्तर में उनकी भूमिका की काफी सराहना हुई है. यहां तैनाती के दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों का प्रभावी नेतृत्व किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया. उनके कार्यकाल में एक ओर जहां कई बड़े अभियानों के जरिए नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया. इसी रणनीति और नेतृत्व क्षमता के कारण उनकी पहचान नक्सल विरोधी अभियानों के प्रमुख चेहरों में होती है.
देश के प्रमुख जांच एजेंसी में से एक एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जहां पर पी. सुंदरराज की नियुक्ति की गई है. इस एजेंसी का काम मुख्यतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने का होता है. अब इस एजेंसी में पी. सुंदरराज को इंस्पेक्टर जनरल (IG) पद पर नियुक्ति किया गया है जो कि एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.