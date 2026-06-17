27 फरवरी 1980 को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पी. सुंदरराज का जन्म हुआ था. यहां से ही उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की और फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए. उन्होंने साल 2003 में यूपीएससी सीएसई परीक्षा क्रैक की. इसके बाद वो आईपीएस अफसर बन गए और छत्तीसगढ़ कैडर में नियुक्त किए गए. उनके करियर के सफर में ज्यादातर समय नक्सल क्षेत्रों में रहा है. उन्होंने नक्सलियों से निपटने के लिए कई अभियान चलाए. जब बात सबसे ज्यादा लंबे समय तक आईपीएस पद पर तैनात रहने की आती है तो उस लिस्ट में पी. सुंदरराज का नाम भी शामिल होता है.