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नक्सलियों के खात्मे से लेकर सरेंडर तक...बस्तर में शानदार काम का मिला इनाम, कौन हैं पी सुंदरराज, जिन्हें NIA में मिली बड़ी जिम्मेदारी

Who is IPS P. Sundarraj: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खात्मे से लेकर सरेंडर तक अहम भूमिका निभाने वाले आईपीएस पी. सुंदरराज को राष्ट्रीय जांच एजेंसी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. आइए जानते हैं सबसे लंबे समय तक बस्तर में कार्यरत रहने वाले पी. सुंदरराज कौन हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:31 AM IST
नक्सलियों के खात्मे से लेकर सरेंडर तक...बस्तर में शानदार काम का मिला इनाम, कौन हैं पी सुंदरराज, जिन्हें NIA में मिली बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: Who is P Sundarraj

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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