Hindi Newsशिक्षाNID DAT 2026 एडमिट कार्ड admissions.nid.edu पर जारी, ऐसे तुरंत डाउनलोड करें प्रीलिम्स हॉल टिकट

NID DAT 2026 एडमिट कार्ड admissions.nid.edu पर जारी, ऐसे तुरंत डाउनलोड करें प्रीलिम्स हॉल टिकट

NID DAT Admit Card 2026 OUT: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट admissions.nid.edu पर डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (DAT)प्रीलिम्स परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:36 PM IST
NID DAT 2026 एडमिट कार्ड admissions.nid.edu पर जारी, ऐसे तुरंत डाउनलोड करें प्रीलिम्स हॉल टिकट

NID DAT Admit Card 2026 Released: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट (DAT) 2026 के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है. एनआईडी ने आज, 11 दिसंबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट admissions.nid.edu पर डीएटी प्रीलिम्स 2026 -27 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
NID DAT 2026 प्रीलिम्स परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट admissions.nid.edu पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Download Admit Card for DAT Prelims 2026-27' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 
NID DAT 2026 प्रीलिम्स एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

